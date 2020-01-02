[限時免費] Matchy Moods 好療癒的笑臉翻牌配對記憶遊戲（iPhone, Android）

「Matchy Moods」是一款很適合平常不太玩手遊的人但想要入門的小遊戲不僅畫風萌萌的音效、配樂也都走可愛風，

重點是玩法很簡單就是一般的配對記憶遊戲透過點擊翻牌將兩個相同的笑臉配對即可消除。

玩起來可說是頗為輕鬆的遊戲不過每個關卡都必須在 60 秒內完成配對否則就算挑戰失敗囉！遊戲考驗著玩家眼力與反應力在前面的關卡也許會覺得難度太低不過隨著級別的提升將會越來越具有挑戰性唷！

目前共有 40 個關卡遊戲畫面配色豐富多彩每個過場都會放入一個小臉有些楚楚可憐、有些驚訝、有些可愛、有些看起來又頑皮的很每一個都能給玩家小小的療癒感尤其難度不算高即使不太擅長玩手遊的朋友也能輕鬆滿足成就感哦！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Matchy Moods

Matchy Moods 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Tepes Ovidiu

Tepes Ovidiu 官方網站： https://matchymoods.crevasse.co/

https://matchymoods.crevasse.co/ 軟體性質： 限時免費超過指定日期後將調回原價

系統支援： iOS 8.0 以上 / Android 4.1 以上版本

iOS 8.0 以上 / Android 4.1 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

點擊按鈕進入從第一關開始挑戰吧！

每個關卡上方都會顯示剩餘秒數從 60 秒開始倒數需在時間內完成所有配對才能過關。點擊下方的小方塊即可翻牌將兩個相同的方塊配對即可消除。

每次過關都會有個過場的小臉每次都不同但眼睛都會水汪汪的唷！點下按鈕即可進入下一關。

方塊的數量會隨著關卡的進展越來越多裡頭的表情也會有更多不同的組合難度將會越來越高哦！