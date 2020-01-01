[限時免費] 手段超殘酷但可訓練寫作速度的「限時創作」App（iPhone, iPad）

大家應該都很有這種經驗當時間很充裕時常常會覺得腦袋好像沒那麼靈活又很容易分心，

該做的工作、該寫的報告、該做的作業也都提不起勁去完成可是一旦到了很緊迫的時刻就會好像突然靈感湧現、活力十足在短短的時間內就能把事情完成。最經典的肯定就是暑假作業了明明有兩個月的時間可以做但總是會拖到最後一個星期甚至最後一天才瘋狂的趕工。

＂有限的時間＂果然是激發人類潛能的好幫手啊！「限時創作」的開發者就因此設計了這款有時間壓力的寫作訓練工具讓希望能夠提升自己寫作能力的使用者都可以在經過這樣的特訓後讓自己的寫作更加有效率。

你可以先想好大概要寫下多少字的文章以及預計花多長時間完成例如想要在 30 分鐘內寫下 600 字這樣平均一分鐘就需寫出 20 個字接著將這個條件設定到程式中程式就會每分鐘檢查你的字數是否有達標準字數如果未達標你前面所寫下的內容將會被刪個精光！順利完成則可將文章保存下來接續未完成的內容。

這個訓練方式是不是超級殘酷的呢？如果一開始信心不夠的話建議條件可以設定稍微寬鬆一些例如一分鐘先寫出 10 個字就好這樣才不致於讓自己寫下的心血白費唷！有興趣的朋友可嘗試看看。

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 限時創作

限時創作 軟體語言： 簡體中文

簡體中文 開發人員： Ming Li

Ming Li 軟體性質： 限時免費超過指定日期後將調回原價

系統支援： iOS 10.0 以上

iOS 10.0 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「限時創作」即可下載安裝或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

使用方法：

第1步 開啟程式後點擊右上角的「＋」即可新增一個寫作挑戰。先設定好每分鐘想要寫下的字數、要挑戰的分鐘數以及設定寫作主題後點擊「開始創作」接著會看到提示訊息如果無法在時間內完成指定字數那麼剛剛寫下的文字可是會直接被刪除的！

第2步 接著就可以開始寫作上方會顯示目前的字數是否有在標準之中負數代表缺少的字數正數則代表多寫的字數如果在時間結束時數字為負就表示挑戰失敗剛剛所寫下的文字全都會離你而去。

第3步 果然剛剛設定的條件太嚴刻了那麼改成每分鐘寫 10 個字來試試 5 分鐘能寫出個什麼花吧！

第4步 達成寫作條件剛剛的文章就能按下「保存」之後就能夠再繼續編寫內容囉！