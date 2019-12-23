「Listen English Daily Practice」擁有超過 1500 篇文章的英語聽力練習程式（Android）

很多人學習英語都是為了應付考試所以通常都比較重視在讀跟寫聽力與口說能力就相對較弱，

如果有想要加強自己的英語聽力可以考慮下載這款「Listen English Daily Practice」裡頭提供有超過 1500 篇的英語文章各式各樣的內容都有讓你每天聽都聽不完！

依難度與主題內容的不同分為多種類別包含基礎、中級與進階三種難度等級還有美國口音、英國口音、國際、家庭、食物、生活型態、教育、科學、商業……等多種分類你可以選擇自己感興趣的主題或是從適合的難度開始練習。

每篇文章除了有真人發音外還有全文可以對照一開始如果聽不太懂程式也有提供語速的調整功能放慢速度就能聽得更加清楚囉！為了讓大家可以逐句聽程式有提供「Subtitle」功能可讓使用者選擇特定單句播放不過卻不支援單句循環播放有點可惜。

在聽熟了一篇文章後還可以做個簡單的選擇題小測驗全部答對的話就代表你真的完全了解它的內容囉！對了！「Listen English Daily Practice」還有個非常貼心的功能在程式中點擊任何的單字都可以觸發字典功能包含發音、中英文釋義還有例句可以參考哦！對於英語學習者來說真是個不錯的練習工具有需要的朋友可以參考看看。

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Listen English Daily Practice

Listen English Daily Practice 軟體語言： 英文

英文 開發人員： AMA English

AMA English 官方網站： http://dogiadungchinhhang.com/

http://dogiadungchinhhang.com/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 4.1 以上版本

Android 4.1 以上版本 網路需求： 必須連接網路使用

必須連接網路使用 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店搜尋「Listen English Daily Practice」即可下載安裝或「按這裡」從網頁遠端安裝。

操作畫面：

開啟程式就可以看到文章分類列表可依自己的興趣或程度來選擇。

點入分類後再挑選想聽的文章。音檔都需連網才能播放若想要離線聽可點擊下方播放鍵右側的按鈕將音檔下載到手機中。

點擊「Speed」可調整語速。點擊單字可開啟字典功能。

由上方可切換顯示全文或逐句播放。

「Vocabulary」重點詞彙的部份只有基礎難度的文章才有附唷！可以多了解一些文章中使用的詞彙以及更多的例句參考。

都聽熟了之後就可以到最前方的「Show Test」測驗一下按下「CHECK ANSWERS」就可以知道自己的答案對不對囉！

文章與單字都可以加入最愛在文章右上角、字典右側的位置皆可點擊「愛心」加入之後在文章列表最上方就可以找到它們了。