「IQ Pyramid」超耐玩的金字塔積木排列益智遊戲（iPhone, iPad）

「IQ Pyramid」是一款非常好玩的積木排列益智遊戲與一般常見的方塊拼圖遊戲玩法有些類似都是要將積木排入一個特定形狀的底盤當中，

但它們的難度絕對不同！其底盤以金字塔的樣貌呈現排列其中的積木共有 12 種獨特的形狀設計在底盤與積木形狀不變的前提之下可產生近 2 萬種的排列組合。

遊戲共分為挑戰與探索兩種模式在「挑戰模式」中又依難度分為六大關卡遊戲的難度將視底盤預先排入的積木數量為準預先排入的積木數量越多難度越低反之則越高建議從未玩過類似遊戲的玩家最好從「新手」開始培養信心想要有點挑戰性的話則可以從「中等」難度開始會越玩越上癮哦！

而「探索模式」則是開放式的底盤可以讓玩家自行嘗試將 12 塊積木排入底盤當中除了基本的金字塔底盤外也有長方形的底盤可以玩遊戲相當耐玩而且任何年齡層的玩家適合來挑戰推薦給有興趣的朋友唷！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： IQ Pyramid

IQ Pyramid 軟體語言： 簡體中文, 英文

簡體中文, 英文 開發人員： Flying Pan Co. Ltd.

Flying Pan Co. Ltd. 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 9.0 以上

iOS 9.0 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「IQ Pyramid」即可下載安裝或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

遊戲畫面：

初次進入有遊戲操作教學。底盤當中預先排入了大部份的積木玩家只需將下方的積木拖曳排入底盤正確位置即可過關。

當遇到需要轉動積木方向時先點選積木進入編輯狀態再點擊積木即可旋轉角度。

若需水平翻轉則只要在編輯狀態下點擊積木右側的按鈕即可翻轉積木。

教學結束後接下來就是進入「新手」的挑戰關卡新手難度很低只留了兩塊積木讓玩家嘗試排入。

在左側功能按鈕中「調色盤」可改變背景主題。

回到程式主選單中就可以看到挑戰模式中的六大關卡以及探索模式想要挑戰不同難度的話就可以在這邊切換。

預先排入的積木數量越少難度就越高因為剩餘積木可以排列組合的方法就越多。

探索模式則是給玩家空白的底盤讓玩家自行嘗試將所有的積木排入底盤當中這難度也是很高的哦！我個人是比較喜歡玩挑戰模式啦～全都自己排真的會有點厭世啊～