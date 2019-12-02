「Crack Me!」不只在螢幕上解謎的腦筋急轉彎遊戲（iPhone, Android）

以往所玩的謎語類解謎遊戲解題的方式通常都是專注在螢幕的畫面上較少見結合手機硬體方面的玩法，

而這款「Crack Me!」將要帶給玩家完全不同的遊戲體驗。在免費的版本中玩家可挑戰 30 關的腦筋急轉彎謎題一起來活化一下大腦吧！

在關卡中最終的目的都是要按下畫面上的「Finish」按鈕但必須先解出謎題這顆按鈕才會是可操作的狀態而想要解開謎題必須突破原有的思考模式發揮聯想力、創意與觀察力有時得要使用手機上的實體按鈕來解題有時可能需要改變手機的方向或位置有時也會需要使用手機以外的物品來輔助解題讓解謎遊戲的進行不只限於小小的手機螢幕。

每回答題最高可得 10 分每答錯一次就會扣 1 分若使用提示才過關的話則最多只能獲得 5 分。謎題都有相當的難度但只要能領悟題目的意思那麼過關也只是一塊小蛋糕而已喜歡動動腦的朋友不妨下載來挑戰看看囉！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Crack Me!

Crack Me! 軟體語言： 俄文, 英語, 西班牙文

俄文, 英語, 西班牙文 開發人員： Ally team

Ally team 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 8.0 以上 / Android 因裝置而異

iOS 8.0 以上 / Android 因裝置而異 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

開啟遊戲點入「Play」遊戲會先開放前九關隨過關數提升會再陸續開放關卡沒有順序之分只要顯示為「灰星星」就可以點入解謎。

第一關算是說明關將下方開關切換就能按下「Finish」完成這個關卡。

一次就過關的話可獲得 10 分。點擊「Next」繼續挑戰下一關。

如果解不出謎題的話可以點擊右上角的「？」取得提示但靠提示才過關的話最多只能拿到 5 分哦！

幾乎所有的謎題都需要靠螢幕以外的方式或物品來解題至於要用什麼就留給大家去思考啦～