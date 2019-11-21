前後鏡頭一起錄影！「Double Camera」精采的畫面一個都不能少！（iPhone, iPad）

有時候使用手機錄下身邊美好的人事物時是否都感到有些遺憾因為那畫面之中，

總是沒有自己的存在不過只要使用像「Double Camera」這樣的錄影 App就能使用前後鏡頭一起拍攝讓美麗的回憶不再缺少一塊！

使用「Double Camera」錄影時可以看到畫面一分為二上半段為後鏡頭的畫面下半段為前鏡頭結束錄影時可選擇兩個畫面要組合的方式像是縮小前鏡頭畫面放置在右下角或左上角也可讓兩個畫面同等大小交疊排列還能手動改變影像邊框的顏色並加入背景音樂。

排列的設計有多種可以選擇不過免費版本只開放兩款可試用背景音樂的部份可選用自己喜歡的音樂若想套用開發者提供的精選音樂就需另外付費訂閱相關服務囉！單純只需要前後鏡頭一起錄音的話免費版本就很好用了但因為硬體上的要求只支援 iPhone XS 以上的型號使用哦！

繼續閱讀

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Double Camera

Double Camera 軟體語言： 英文

英文 開發人員： DayworksLLC

DayworksLLC 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 13.0 以上

iOS 13.0 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Double Camera」即可下載安裝或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

使用方法：

第1步 開啟程式時就能同時在螢幕上看到前後鏡頭的拍攝畫面。按下方的按鈕即可開始錄影再次點擊就能停止。

第2步 結束錄影時就可於下方選擇想要的組合設計免費版本只開放前兩種試用。

第3步 點擊縮小的影像可變換邊框的顏色在調色盤上用兩指斜拉即可調整邊框粗細。拖曳縮小影像可隨意擺放位置。

第4步 點擊左下角的「音符」可加入喜歡的音樂。最後點擊右上角即可將影片儲存到相簿中儲存後還能直接分享到 IG。

第5步 如果想將前後鏡頭的影像分別單獨儲存的話要先到左上角的設定中開啟「Save Original Clips」的功能這樣在拍攝結束後就能獲得前鏡頭、後鏡頭以及組合後的 3 個影片囉！