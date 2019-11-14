Mayan Secret 瑪雅石塊連線配對遊戲，陪你輕鬆打發時間！（Android）

「Mayan Secret」是一款玩法很常見的連線配對遊戲但套入了獨特的瑪雅風格所配對的石塊上皆刻畫了各種不同的圖騰，

背景跟配樂、音效也搞得很神祕有時還會加入各種不同的環境音效像是雷雨、流水、蟲嗚烏叫玩的時候不妨戴上耳機可以更有身歷其境的感受！

玩法很簡單只要將畫面中兩個相同圖案的石塊進行連線就能消除唯二的規則就是兩者之間轉角不可超過 3 個以上中間也不可被其它的石塊所阻擋雖然好像隨便點擊就能過關但其實越到後面的關卡越可發現消除時還是要經過一定的觀察才能避免卡死的狀況發生。

遊戲共有 170 關關卡中沒有任何的限制所以玩家可以輕鬆的沉浸在解謎的樂趣當中喜歡玩此類連線配對遊戲的朋友可以來玩看看唷！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Mayan Secret

Mayan Secret 軟體語言： 英文

英文 開發人員： GrupoAlamar

GrupoAlamar 官方網站： http://grupoalamar.com/

http://grupoalamar.com/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 4.0 以上版本

Android 4.0 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店搜尋「Mayan Secret」即可下載安裝或「按這裡」從網頁遠端安裝。

遊戲畫面：

開啟遊戲後點入「PLAY GAME」。

在關卡開始與結束時過場畫面都不會自動轉跳需手動點擊一下才會推進畫面哦！所以看到下圖時記得點一下不然等到天荒地老也玩不到遊戲。

關卡中會出現一堆的圖騰石塊點擊兩個相同的石塊就能連線消除但兩者之間不可有其它的石塊阻擋或轉角超過 3 個以上。

如果沒玩過此類遊戲可先到「HELP」裡查看相關的消除規則。

在關卡中消除石塊時可找到面具的碎片全數找出並將石塊都清空即可過關。

每關的石塊排列都不同越後面的關卡越有容易卡關的可能在消除時就別太隨心所欲啦～不過卡關也沒關係再次重新挑戰即可。