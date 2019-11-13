「三維地理遊戲」風格超可愛！像在玩大富翁一樣的地理問答遊戲（Android）

「三維地理遊戲」是一款風格超級可愛的地理問答遊戲在進行遊戲時玩家必須與其他三位玩家一起競賽，

玩法有些類似大富翁的感覺在競賽當中可以使出蝸牛技或是阻擋技拖慢其他玩家的速度或是讓第一名的玩家暫停一回為自己爭取更多贏得比賽的機會！

遊戲的場景就是在 3D 版的地球上進行從紐約開始出發隨著玩家們的移動地球也會跟著轉動繞著所有的大陸走過一圈最快回到紐約的人就能獲勝回答問題的準確度將會影響玩家前進的距離長度越快回答出正確答案就能把其他的玩家全都甩得遠遠的唷！

題目的類型很多元有文字型的題目也有看照片猜地點、看地圖猜國家的題目類型全世界有那麼多的國家肯定會遇到聽都沒聽過的題目此時就可以考慮花點金幣去除一個錯誤的答案提高答對的機率。

不過很可惜的是遊戲雖然支援英、日、韓、簡中等多國語言但就是少了繁體中文。對地理感興趣的朋友還是可以來體驗看看囉！

繼續閱讀

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 三維地理遊戲

三維地理遊戲 軟體語言： 簡體中文,英文……等

簡體中文,英文……等 開發人員： Webelinx

Webelinx 官方網站： https://webelinx.com/

https://webelinx.com/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 5.0 以上版本

Android 5.0 以上版本 網路需求： 必須連接網路使用

必須連接網路使用 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店搜尋「三維地理遊戲」即可下載安裝或「按這裡」從網頁遠端安裝。

遊戲畫面：

初次進入遊戲就會讓玩家選擇要使用的語言介面選擇後再點擊中間的按鈕進入遊戲。

接著點擊按鈕就能進入戰場囉！

遊戲開始時程式會自動配對在左上角會顯示本回合的參賽者列表藍色就是玩家本人。

在回答第一個問題之後就能開始分出前後的排名順序。每次回答問題都需花費一點右下角的能量能量會隨時間自動補回最高可儲存 25 點。

回答問題後就會開始前進。每個題目都有 4 個選項第一次就答對可以走的最遠如果一直選錯答案就會依次縮短前進的距離。當停下腳步後就可以再點擊左下角的按鈕回答下一個題目。

回答問題時若遇到困難可以用 10 枚金幣去除一個不對的答案。花 40 枚金幣則可加倍前進的距離如果對答案很有信心的話就可以選用。

另外玩家也可以花點小錢使出陷害的戲碼用「蝸牛」可讓所有玩家速度變慢「柵欄」可讓第一名的玩家暫停一回。

在地圖上有時會出現一些捷徑但必須花 50 枚金幣才能通過如果錢夠的話真的很值得花一下。

題目的類型真的很多元化例如會在地圖上標示要你回答是哪一個國家；或是放上一張照片要猜出那是哪個國家的景點；或是直接告訴你是哪一個景點但要猜出它在哪個國家；也有會直接問某個國家的首都是什麼……等題目玩過才知道自己的地理有多糟！XD

最後先回到終點的人就獲勝了。

遊戲結束後還可以抽禮物唷！