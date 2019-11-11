HATTEMI 用巧克力糖做出有趣的動態文字，可儲存影片、自定義文字內容！

「HATTEMI」是一個可以做出動態文字影片的網站服務只要輸入文字一鍵就能自動生成，

影片內容是利用許多像 M&M’s 的巧克力糖撒進畫面當中然後所自定義的文字最終就會在一堆的彩色巧克力糖中逐漸出現。

除了可以儲存靜態的圖片外也可以將 MP4 格式的影片保存下來直接傳送給想分享的人或是再上傳到 YouTube 之類的影音平台做使用。影片看起來蠻有趣的似乎輸入任何的語言文字都沒問題甚至照片也可以利用這些巧克力糖來呈現。

不過很可惜的是影片是沒有任何音效及配樂的單純看的話會有點乾若上傳到 YouTube 則建議可以再加上免費的音訊可以讓影片看起來更精采唷！只是字數不宜多輸入中文的話筆劃也以簡單為佳有想要告白的、給祝福的、拐彎譙人的都可以來試試看哦！

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使用方法：

第1步 開啟網頁後可選擇輸入文字或點擊「相機」從電腦中選取照片或圖片再按下「Preview」。

 

第2步 在下方查看生成的效果如果只想存圖片就可以在此步驟直接在圖上按滑鼠右鍵「另存圖檔」。想要產出影片的話就再點擊「Start render」。

 

第3步 影片生成後就可以點開影片右下角的選單選擇「下載」將影片檔案下載回來。

 

第4步 若是選用照片或圖片的話前面播放影片時一樣會撒入一大堆的彩色巧克力糖但最後的畫面就會像下圖這樣變成像馬賽克拼貼畫一般看不到彩色巧克力糖的顏色唷！

 

最後更新：11-11, 2019 上午 11:56

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