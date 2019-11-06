玩「主題紙牌」遊戲打造專屬的童話故事樓塔（iPhone, Android）

「主題紙牌」是一款將撲克牌結合建築裝飾的複合式遊戲通過簡單而有趣的三角塔牌玩法賺取金幣與鑽石，

就能用來打造專屬的樓塔！

所謂的三角塔牌玩法其實就跟接龍差不多規則簡單到爆炸只要是比收牌區的撲克牌數字多 1 或少 1 的牌就能被下收若遇到 A 時可接 2 或 K相反的遇到 K 時則可接 Q 或 A其它要注意的就只有時間限制而已。

在進行撲克牌遊戲時玩家需將桌面上的明牌下收後被壓著的暗牌才會翻開將桌面的撲克牌全都清空才能過關。雖然每回合遊戲需付出不少金幣才能進入但在成功過關時這些金幣也會返還給玩家同時還會視過關速度與連擊數給予額外的獎勵。

「金幣」可用來建造新的主題樓層而「鑽石」則可用來為樓層裝飾。在這款遊戲中每一個樓層都加入了童話故事的元素白雪公主、小木偶、灰姑娘、彼得潘、愛麗絲夢遊仙境……等各種可愛的角色都會出現在你的樓塔之中唷！想要來點簡單又有趣的遊戲的話可以來試看看哦！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 主題紙牌

主題紙牌 軟體語言： 日語, 簡體中文, 繁體中文, 英語, 韓語

日語, 簡體中文, 繁體中文, 英語, 韓語 開發人員： Buff Studio Co.,Ltd.

Buff Studio Co.,Ltd. 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 9.0 以上 / Android 4.1 以上版本

iOS 9.0 以上 / Android 4.1 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

一開啟遊戲就直接可以看到建造中的樓塔在二樓的貓咪巫師會帶著玩家了解遊戲的進行方式。先點擊右下角的「開始遊戲」就可以準備進入撲克牌的遊戲畫面。

在撲克牌遊戲中下方是收牌區需將上方桌面中的牌全都下收才能過關收牌的規則就是牌數字要比收牌區的卡牌大 1 或小 1當桌面上的牌都無法下收時就可以翻開「儲存牌」讓遊戲得以繼續進行。

另外別忘了每回合遊戲都是有時間限制的超過時間還無法收完所有的牌這回合就算挑戰失敗囉！

但若可以在時間內完成剩餘的時間就會轉化為金幣獎勵每次過關也可以獲得鑽石唷！

在了解撲克牌的玩法後接著是樓塔的部份玩家的任務都會被放置在左下角的「要做的事」中建造新的樓層通常需要金幣（初次免費）而裝飾樓層則需要鑽石。

選擇建造新樓層時會給玩家兩個童話故事做選擇選擇想要的主題後等待建造時間完成就可以獲得一層新的主題樓層。

若不想等待也可以利用「藥水」來加速完成。

之後再繼續進行撲克牌遊戲賺取金幣與鑽石當鑽石數量足夠時就可以用來裝飾樓層。每一種裝飾也同樣會給玩家兩種選擇唷！

遊戲中還有設置一些任務與成就提供給玩家獲得額外金幣獎勵的機會有興趣的話就可以來挑戰看看囉！