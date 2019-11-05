準備來個國內輕旅行嗎？「旅行地圖」幫你發現新去處！（Android）

在規劃國內的旅遊行程時大多還是習慣上網搜尋找看看想去的縣巿地區有什麼熱門景點、必吃美食，

參考前人的心得、跟隨他人的腳步再創造屬於自己的回憶但偶爾也會懶得做功課背著浪跡天崖小包包就出發此時就會需要像「旅行地圖」這樣的 App讓你隨時可以發現新去處！

「旅行地圖」是一個專門收集部落客旅遊心得文章的 App程式幫大家快速篩選出景點、住宿與美食三大分類資訊除了會列出最近更新的文章外也可透過定位顯示所在位置附近的旅遊資訊即使沒有事前準備也能輕鬆去旅行。

附近的旅遊資訊可採用「地圖顯示」讓你更容易了解這些景點、店家、住宿旅館的確切位置更可透過 Google 地圖的導航功能直接帶你去。如果你是喜歡先規劃行程的朋友「旅行地圖」也支援利用縣巿來篩選可以搜尋特定地區的旅遊文章無論是喜歡事先安排或是愛冒險的朋友都能適用唷！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 旅行地圖 – 跟著達人一起走

旅行地圖 – 跟著達人一起走 軟體語言： 繁體中文

繁體中文 開發人員： TSUMII STUDIO

TSUMII STUDIO 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 8.0 以上版本

Android 8.0 以上版本 網路需求： 必須連接網路使用

必須連接網路使用 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店搜尋「旅行地圖」即可下載安裝或「按這裡」從網頁遠端安裝。

使用方法：

第1步 開啟程式即可看到最新的旅遊分享文章。點擊右上角的「全部」可切換顯示住宿、景點或美食的文章。

第2步 由上方可切換到「附近資訊」就可以查看所在位置周圍的旅遊資訊還可切換成「地圖顯示」更加直覺。

第3步 點擊列表下方的「附近位置」就可以切換顯示其它的縣巿資訊。點擊右上角的按鈕一樣可以切換不同的類別。

第4步 點入感興趣的文章就能直接瀏覽文章內容在下方點擊「地標」圖示即可連結開放 Google 地圖進行導航唷！