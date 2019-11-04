100% 免費的英語學習工具！「Cake」用影片學短句，還有每天不間斷的克漏字小測驗！（iPhone, Android）

學語言最怕無聊了「Cake」讓你看影片學英文短句越學越有趣！它是一款完全免費的英語學習工具，

每天會推薦不同的主題影片像是「請求協助時」、「我很驚訝」或是「我不是在開玩笑」……等大多都是很生活化的類型讓你一次就可以學習多句相關的實用例句。

雖然這些影片都是由 YouTube 而來不過套上了「Cake」所設計的語言學習播放器只會截取影片中最精華的片段並將前後的劇情皆納入讓你可以搭配前後文更了解句子的使用時機。

重點句可設定重覆播放對於句中的生字也可以連結開啟字典更進一步了解。提供中英文字幕使用者可依自己的程度自由選擇要開啟何種字幕或完全不顯示有助於加強聽力練習並可在看完影片後立即進行口說練習程式會透過 AI 發音評分功能幫你抓出發音的漏洞。

程式提供各式各樣的頻道可以訂閱喜歡的影片也能加入收藏之後可反覆觀看學習另外還有規劃出「口說課程」專區目前共有 11 個課程每個課程又分為多個章節且會陸續更新在口說課程中就屬於全文字模式可透過跟讀訓練加強發音練習。

每天程式還會進行克漏字測驗幫你複習昨天所學習到的短句內容學習起來輕鬆無壓力只希望使用者每天可以至少堅持學習 10 分鐘這樣長久累積下來就能學習到不少能運用在生活當中的英文短句唷！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Cake – 英語會話

Cake – 英語會話 軟體語言： 繁體中文,英文……等

繁體中文,英文……等 開發人員： Playlist Corporation

Playlist Corporation 官方網站： https://mycake.me/

https://mycake.me/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 10.0 以上 / Android 4.4 以上版本

iOS 10.0 以上 / Android 4.4 以上版本 網路需求： 必須連接網路使用

必須連接網路使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

操作畫面：

在「今日精選」裡每天都會提供給使用者不同的學習主題同一個主題有多句不同的情境影片以及表現方式點入就能觀看影片下方則有提供中英文字幕可視狀況自行切換字幕的顯示方式點擊「Drill」則可變成字卡模式會自動將字幕遮蔽點擊才會顯示。

點擊右上角的「設定」則可選擇是否要反覆播放重點例句、自動隱藏字幕卡……等功能。

點擊字卡左下角的「字典」圖示字幕中的重點單字就會自動標示出來點擊就能更進一步查看相關的釋義說明。

在影片畫面往下拉還有「練習口說」透過語音評分可幫助你了解發音是否正確。

下面還有其它類似情境的不同短句表現方式可以學習參考。

在上方可切換到「訂閱的頻道」目前共有一百多個頻道可以選擇把感興趣的、喜歡的通通訂起來！就能隨時觀看最新的影片課程囉！

「口說課程」的部份目前有 11 個課程可選擇基本上第 1 章節都是免費的某些章節則可能需要使用「硬幣」購買不過它並不是需要實際用金錢來購買的而是靠每天登入「口說課程」來獲得硬幣獎勵就能再用來購買喜歡的課程。

每天程式都會推播昨天所學習的到句子進行克漏字練習。

其它還有「搜尋」功能可以輸入想查詢的短句或單字查看它的使用情境與表現方式。在「學習紀錄」中則會保存每天所學習的內容自己收藏的影片也可在這邊找到哦！