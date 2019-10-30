RNI Films 內含近百種模擬底片濾鏡，愛拍照的不收怎麼行！（iPhone, iPad）

對於喜歡拍照又樂於分享的朋友來說拍完照修圖是一定要的若懶得花時間修又想要讓人驚豔的話，

套用濾鏡最快！這款「RNI Films」提供近百種模擬底片的濾鏡愛拍照修圖的朋友怎麼可以不收啊～～～

「RNI Films」最大的特色就是所提供的濾鏡都以真實的底片名稱來命名如果你本身對底片的種類就有所研究使用起來肯定會更加得心應手但若不了解也沒關係反正濾鏡皆是即點即套用不喜歡就換感覺對了一切就 OK！

濾鏡的部份主要分為五大類每一類別當中都有數十種可選擇雖然有約一半以上的濾鏡是需要內購的但基本上免費的濾鏡已經很好用囉！若還想再自己手動編輯調整程式也有提供很完整的編輯工具除了基本的對比、亮度、飽和度、銳化等工具外也可以加入一些暗角、雜訊、模糊化等效果讓照片處理起來更有復古感。

操作上幾乎不需要什麼特別的技術或概念如同前述修圖就是看感覺而且美是很主觀的覺得怎樣是美那就是美！喜歡使用濾鏡的朋友可參考看看囉！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： RNI Films

RNI Films 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Really Nice Images LTD

Really Nice Images LTD 官方網站： https://reallyniceimages.com/

https://reallyniceimages.com/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 10.0 以上

iOS 10.0 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「RNI Films」即可下載安裝或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

使用方法：

第1步 開啟程式後點擊下方的「LOAD PHOTO」從相簿中選取想要編輯的照片。

第2步 在下方預設顯示底片濾鏡選單直接點擊就能套用。

第3步 點擊「＜」或「＞」可切換不同的濾鏡分類每一類皆有數十種可選用。

第4步 下方有標示「鎖頭色條」的就是需條件解鎖或付費解鎖的濾鏡。

第5步 若想要再手動調整可切換到編輯工具就可以自行選擇要調整的項目。

第6步 最後點擊右邊的按鈕就能選擇儲存或分享。

第7步 若想要裁切或旋轉照片可在左上角點入使用。

第8步 程式還會自動記憶最後一次編輯的設定在下回修圖時就會詢問是否要套用按下「Use」就會將上次的編輯設定直接套用在這次的照片上。