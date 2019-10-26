Tixati v2.64 超高速、無廣告 BT 下載軟體（支援 DHT, PEX, 磁力連結…）

還在下載 BT 嗎？也許某些軟體的取得與發佈還是很需要這類 P2P 下載工具來協助散布（如 Ubuntu 或其他 Linux 系統或超大檔案的分享）不過一些常用軟體如 BitTorrent, uTorrent 或 BitComet、迅雷… 等軟體雖然用了好幾年都很習慣了不過後來版本的一堆廣告還是讓人有點煩躁。

如果你偶爾還是需要透過 BT 來下載軟體，

可以試試看另外一套沒有廣告、不內建 Spyware 的 BT 下載器 Tixati。

Tixati 提供相當簡單易懂的操作介面使用起來跟其他軟體都差不多透過超高速下載演算法與 RC4 高安全性加密連線支援 DHT, PEX 與磁力連結… 等下載協定讓我們輕鬆下載各類資源還有相當細緻、準確的連線圖表與下載管理功能。重點是沒有廣告干擾使用起來更輕鬆無負擔。

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▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： Tixati

Tixati 軟體版本： 2.64

2.64 軟體語言： 英文

英文 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 檔案大小： 14.0 MB

14.0 MB 系統支援： Windows 32/64 位元、Linux

Windows 32/64 位元、Linux 官方網站： Tixati Software

Tixati Software 軟體下載： Download 下載

Tixati 軟體特色： 操作簡單、容易使用

超高速下載演算法

支援 DHT, PEX 與磁力連結… 等下載協定

支援 Windows 與 Linux 系統無需 JAVA 或 .NET

超高效率節點篩選、連線

支援 RC4 加密連線安全性更高

提供細緻、準確的連線圖表與管理功能

上傳、下載流量管理功能可自訂連接埠、每 24 小時隨機更新

支援 UDP Peer Connections 與 NAT router hole-punching

支援 RSS, IP Filtering, Event Scheduler

無間諜軟體、無廣告干擾、無其他垃圾…

操作介面：