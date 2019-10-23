「Bubblegum Hero」可訓練專注力又刺激的吹泡泡糖遊戲（iPhone, Android）

以前小時候最愛吃飛壘口香糖（年齡透露！？）吹泡泡的張力與韌性都是吃過的口香糖裡最好的若一次吃個兩顆的話，

就能吹出超級大的泡泡小時候的成就感就是這麼容易滿足。

而在「Bubblegum Hero」這款吹泡泡糖遊戲中可不能一昧的只追求吹大泡泡因為你必須隨著虛線圈的大小來掌握泡泡的尺寸讓泡泡剛好停留在金色圈的位置才能獲得金幣獎勵過與不及都會讓泡泡破掉黏在臉上而失敗哦！

虛線圈的縮放速度會隨著連擊數而有變化但放心只要讓泡泡停留在虛線圈的範圍裡就能繼續吹下一個泡泡直到泡泡破掉為止才會結算成績。所獲得的金幣可以用來解鎖新口味的泡泡糖也能解鎖不同場景中的角色。

每個場景都有三個角色可以使用而且他們都有各自的特色除了外表造型、年齡的不同外在嚼口香糖與吹泡泡時的聲音也會有不同的效果有恐音症的話大概會很難忍受老奶奶的那個角色有時任務還會指定必須使用老奶奶才能達成如果真的很受不了她的嚼嚼聲建議就暫時靜音玩吧！XD

在玩遊戲時因為必須一直注意虛線圈的大小變化感覺專注力都提升了呢！若想回味一下吹泡泡糖的感覺可以來玩看看哦！（為什麼不去吃泡泡糖就好了啦 XDD）

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Bubblegum Hero

Bubblegum Hero 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Crimson Pine Games

Crimson Pine Games 官方網站： https://www.crimsonpine.com/

https://www.crimsonpine.com/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 9.0 以上 / Android 4.1 以上版本

iOS 9.0 以上 / Android 4.1 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

初次進入遊戲會有相關的教學。虛線圈是可接受的泡泡大小範圍若能讓泡泡剛好停留在金色圈範圍中就能獲得金幣獎勵連線停留在金色圈則會產生連擊效果讓分數更高！長按任一處即可將泡泡慢慢吹大在適當大小時再放開手。

若不小心讓泡泡超過虛線圈或未到虛線圈就放手泡泡糖就會直接炸在臉上而失敗此時就會結算成績囉！

通過教學之後就正式開始遊戲了。在畫面上方會顯示一則目前的任務達成即可獲得金幣獎勵有時會需使用指定的泡泡糖口味有時也會需要使用特定的角色哦！

遊戲中有許多的泡泡糖口味第一次會讓玩家免費解鎖一款之後就需使用金幣才能轉扭蛋機。每一種口味的泡泡糖也都有各自不同的功能特色在任務沒有指定使用時就可以選擇自己操作比較上手的口味。

當金幣存夠時就可以來解鎖新的角色每一個都有不同的效果讓遊戲玩起來有更多的樂趣唷！（但老奶奶的嚼嚼真的很母湯啊～～～）