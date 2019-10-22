[限時免費] 極簡有質感！「紀念日°」正數、倒數都可以的重要日子通知器（iPhone, iPad）

人生中總是有許多大大小小的紀念日或是重要日子需要記憶像是家人朋友的生日、結婚紀念日、交往第 100 天、考試的日期、交報告的到期日……等如果記憶力不好，

肯定會需要用行事曆來幫忙若想要再更有被提醒的感覺就可以再加上像「紀念日°」這樣的通知器幫你倒數日子看著天數逐漸逼近越有被時間追趕的感覺。

「紀念日°」是一款限時免費中的重要日子通知器擁有極簡的風格搭配漂亮的背景圖片與單純的文字看起來極有質感。除了可以倒數未來的日期外也可以正數已經過去的天數還有提供分類可以方便管理各種不同領域的事件。

在主程式中有兩種事件顯示方式包含列表模式與全景模式若想將天數記錄分享出去程式也提供截圖功能可以用超有質感的圖文來進行分享。另外其支援通知小工具最多可放置 3 個事件在通知中心裡方便隨時查看、隨時提醒唷！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 紀念日°

紀念日° 軟體語言： 日語, 簡體中文, 繁體中文, 英語

日語, 簡體中文, 繁體中文, 英語 開發人員： Chia-Chun Hsieh

Chia-Chun Hsieh 官方網站： https://www.shrimpstudio.app/tw/index.html

https://www.shrimpstudio.app/tw/index.html 軟體性質： 限時免費超過指定日期後將調回原價

系統支援： iOS 9.0 以上

iOS 9.0 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「紀念日」即可下載安裝或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

使用方法：

第1步 初次使用點擊畫面即可新增事件。需設定的項目很簡單最主要就是事件名稱、類別與日期若是像紀念日或生日這種可能每月或每年需重複提醒的就可以在「重複」這邊做設定。

第2步 每一個事件可選用不同的背景圖若內建的都不適合也可以到相簿選取其它的照片。「文字顏色」也可視背景圖的深淺自由調整哦！

第3步 最後點擊「完成」即可保存設定。若還要再新增其它的事件先點擊左上角切換為列表模式。

第4步 再點擊右上角的「＋」即可新增。預設的排序方式是依新增的順序由新至舊排列長按事件即可手動調整事件順序。

第5步 若想將紀念日放到通知中心可先在「全景模式」點擊右上角開啟選單點入「通知小工具」。

第6步 再點選想要放置到通知中心的事件最多 3 筆。

第7步 最後再到通知中心最下方的「編輯」新增「紀念日」小工具就可以看到剛剛所選擇的事件囉！