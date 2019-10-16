「DRAWU」製作線條感強烈的個人頭像，還能自由塗上喜歡的顏色！（Android）

還記得「Narisuyu」這款來自俄國的人像產生器嗎？黑白線條是它最主要的特色可以製作風格獨特的大頭貼但若你比較喜歡人生多點色彩，

同時也蠻喜歡這樣線條感強烈的個人頭像可以試試同一開發者推出的「DRAWU」。

它也是一款人像產生器一樣是以個性化的線條元素來製作你可以利用紙娃娃系統創建有個人風格的頭像並可以針對每一個元素填上不同的色彩。其除了提供男生版與女生版外也有情侶版可以使用唷！

從前髮、後髮、臉型、眼睛、鼻子、嘴巴、耳朵到服飾、配件、手勢……等全都可以依照個人的喜好來做選擇每個項目的選項很多要製作出與本人相似的頭像絕對沒問題除了在製作頭像的同時就可以填入顏色外完成的頭像在儲存之後也可以當做著色線圖讓使用者自由塗上各式的色彩。透過「DRAWU」所製作出的頭像非常精緻且有質感喜歡這類風格的朋友可以來試試看哦！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： DRAWU

DRAWU 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Anton I. Krygin

Anton I. Krygin 官方網站： https://drawu.app/

https://drawu.app/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 4.0.3 以上版本

Android 4.0.3 以上版本 網路需求： 必須連接網路使用

必須連接網路使用 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店搜尋「DRAWU」即可下載安裝或「按這裡」從網頁遠端安裝。

操作畫面：

進入程式時會詢問是否要登入 Google 帳號如果不想可點擊「Skip」跳過但登入的話每天可以獲得一些獎勵金幣可用來購買新的造型元素。

進入程式後可在上方選擇要製作男生、女生或是情侶頭像。點擊下方的「CREATE」就可以進入製作畫面。

以女生頭像為例可以在下方選擇要調整的項目並選擇想要的樣式。

若想要填入顏色可在右下角點入調色盤所有的項目都有提供一些預設的顏色選項你也可以點入「CUSTOM」自行調配其它的色彩。

可以設定項目相當多而且選項也很多元可一一的選擇製作出心目中理想的項像。

左下角可變換背景的顏色一樣也開放使用者自訂。

完成後點擊「Save」再按下「OK」就可以將頭像設計保存下來。

點擊頭像再點入「調色盤」就能將頭像當做著色線圖來塗鴉囉！