Cover Face 快速辨識照片中的人臉，點擊立刻蓋上表情符號馬賽克！（iPhone, iPad）

現代人都習慣在拍照後上傳分享到一些社群平台但身邊總是有一些低調的家人朋友不想在網路上露臉，

又或是拍照時不小心拍到其他的路人甲乙丙在上傳照片前就會需要馬賽克一下如果懶得自己一個一個蓋或是不想使用一般的馬賽克方式可以利用「Cover Face」來處理。

它是一款專門用來馬賽克人臉的工具將照片選入後程式就會自動辨識出照片中的所有人臉而你只需要點選想要遮蔽的人臉即可直接蓋上預設的表情符號操作的過程只需要幾秒鐘的時間。

除了預設的表情符號外程式共準備了 10 種不同風格的主題且每個主題都有 12 種表情可以選擇你可以任意的改變每個人臉的表情符號也可以將某個喜歡的表情符號指定為預設之後使用就更方便囉！

不過在免費版本裡使用第一種主題之外的表情符號都會在左下角蓋上浮水印只單純用第一種主題的表情符號則不會有浮水印的問題有興趣的朋友可以下載來試試。

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Cover Face

Cover Face 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Gabriel Theodoropoulos

Gabriel Theodoropoulos 官方網站： https://gtiapps.com/coverface/index.html

https://gtiapps.com/coverface/index.html 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 12.0 以上

iOS 12.0 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Cover Face」即可下載安裝或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

使用方法：

第1步 開啟程式後可選擇拍照或是從相簿選入照片。接著程式即會自動辨識照片中的所有人臉點擊想要遮蔽的人臉就會自動蓋上預設的表情符號。

第2步 點擊加入的表情符號再點入「Change face」可變換其它不同的造型。

第3步 共有 10 個不同風格的表情符號組合可選擇每一個風格主題都有 12 款不同的表情。點選想要變更的表情符號後再按下右上角的「讚」即可成功替換。

第4步 點擊替換後的表情符號就可以看到多了一個選項「Use as default」可將其設定為預設的表情符號之後點擊人臉就可以直接加入這個新的表情符號囉！

第5步 若使用第一組之外的表情符號在左下角就會加入浮水印。完成編輯後點擊上方的選單就可以選擇儲存或分享。