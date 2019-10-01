看我的前空翻！再來一個華麗的灌籃！「Flip Dunk」特技投籃遊戲（iPhone, Android）

在網路上常可以看到一些國外跑酷玩家的特技影片每一個都像腳底有裝彈簧一樣可以到處的彈來蹦去，

讓看的人都忍不住為他們捏一把冷汗。若想親自體驗看看那種刺激的感覺在現實生活中還是先不要好了但倒是可以在「Flip Dunk」裡來感受一下那種快速翻滾又飛來飛去的爽快感！

「Flip Dunk」是一款結合跑酷的特技投籃遊戲玩家點擊螢幕任一處就能讓角色跳起在跳起於空中時再次點擊就可以進行前空翻的動作接著再將手上的籃球投入框中即可過關。

每一個關卡都會給玩家一些過關目標例如至少需前空翻 1 次才能過關但要拿到比較高的獎金就可能要翻個 3、4 次。每關的場景、路線都不同有時還會加入彈跳床或是高空溜滑梯甚至需要翻過幾個不同的建築屋頂最後才能到達籃框處而在這前進過程中的每次彈跳玩家都可以把握機會多翻幾圈以累積獎金。

但需注意的是不能只一味的想要累積翻轉數若一個落點沒掌握好不是球掉了就是抓不到投籃的時機反而自己摔個狗吃屎雖然不是真的自己摔但看了還是覺得脖子、身體好像痛痛的呢！

累積足夠的金幣就可以幫角色買一些有趣的造型配件或是解鎖其它新的角色可以讓遊戲玩起來更有樂趣唷！重點是翻了幾圈後還能完美的投籃真的超爽啊！但廣告很多介意的朋友請三思後再下載或離線再玩囉！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Flip Dunk

Flip Dunk 軟體語言： 英文

英文 開發人員： VOODOO

VOODOO 官方網站： https://www.voodoo.io/

https://www.voodoo.io/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 9.0 以上 / Android 4.4 以上版本

iOS 9.0 以上 / Android 4.4 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

點入「PLAY」再點擊螢幕任一處就能讓角色跳起。

彈起於空中時再次點擊就能進行翻轉最後＂適時＂的放開手即可投籃過關！

如果時機沒抓好錯過了籃框角色就會摔個狗吃屎啦！

每關的最低過關標準會顯示在上方例如下圖這關最少需翻 2 圈才能過關但要拿到比較高的獎金就要挑戰翻個 6 圈囉！關卡都設計讓人很期待除了有不同的建築外也會加入像是彈跳床、溜滑梯的道具善加利用的話甚至可以翻出比目標還要更高的次數哦！

當金幣累積一定程度後就可以到「STORE」幫角色購買一些裝飾配件也可以換衣服或是變換不同的球。