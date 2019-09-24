「Cursive Converter」英文草書動畫教學練寫程式（Android）

還記得上回提筆寫下英文草書大概是國中時期吧！但考試也不會考所以學校的老師就沒有特別教也並不注重這個部份，

想學的話還是要靠自己練習現在除了可以參考書上的教學外手機 App 也有這方面的教學程式可以下載「Cursive Converter」就是其中之一。

「Cursive Converter」它在 Google Play 裡的名字是「行草改造的字母」大概是用翻譯的所以看起來有點怪但總之它是一款提供英文字母草書動畫教學的 App其中也包含實際練寫的功能。

一次可練寫 1~3 個小寫字母可學習如何將字母與字母連在一起書寫而大寫字母則每回只能練寫 1 個有提供橫線可以對照位置並會播放書寫的筆順動畫接著就可直接在螢幕上練寫除了自己選擇想學的字母程式也有提供隨機按鈕可練習更多不同的字母組合。

動畫教學的部份就可以自行輸入想要查詢的單字或句子程式會全部一起轉換成英文草寫還能用不同的顏色或空格將每個字母區分開讓你更容易辨識每個字母的寫法。除了一般的草書字體外程式還有提供另外 6 種特別的草書字體可以學習。

無論是想查詢某個字母的草書寫法或是想要隨時隨地都能練寫甚至是實際拿紙筆照著模仿練習「Cursive Converter」都可以派上用場唷！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 行草改造的字母 Cursive Converter

行草改造的字母 Cursive Converter 軟體語言： 英文

英文 開發人員： K-M-T-B.Lab

K-M-T-B.Lab 官方網站： http://appmb-kmtb.sakura.ne.jp/index.html

http://appmb-kmtb.sakura.ne.jp/index.html 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 4.0 以上版本

Android 4.0 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店搜尋「Cursive Converter」即可下載安裝或「按這裡」從網頁遠端安裝。

使用方法：

第1步 開啟程式後可看到兩個功能一個是「Convert」草寫字母的轉換器另一個「Trace」是練寫的部份。

第2步 進入「Trace」練寫預設是一次練寫 1 個小寫字母若想一次練寫更多或是練習大寫字母可點擊左側像骰子的按鈕即可循環切換。

第3步 使用下方的字母鍵盤輸入想要練寫的字母後再按下「Start」。

第4步 程式就會開始播放筆順動畫並會用不同的顏色來區分每個字母。在左側可選擇重新播放動畫也可以關閉顯示橫線。

第5步 可直接在螢幕上進行練寫左側的「橡皮擦」可清除筆跡無限練寫。

第6步 點擊左下角的隨機按鈕可練寫各種不同的字母組合。

第7步 草書轉換器的部份可在上方輸入想要查詢的單字或句子輸入後按下「Done」就能在下方看到它的草書程式有提供三種不同的字母顯示方式可選擇。

第8步 點擊「Play」就可以查看筆順動畫但這邊就不能進行練寫比較適合實際拿紙筆練寫時參考用。

第9步 點擊右上角的「Font」可以切換其它六種不同的草寫字體但這部份就沒有提供筆順動畫囉！