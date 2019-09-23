用「EMOTICAM」玩創意！拍出有趣的表情符號九宮格（iPhone, iPad）

三五好友聚會時最不喜歡的就是有人埋頭滑自己的手機但聊天總是偶爾會聊到空氣突然安靜，

需要一點暖場活題或活動時這手機又變成了不錯的輔助道具為了以備不時之需在手機裡安裝一些有趣的小遊戲或是像「EMOTICAM」這樣的趣味拍照程式就能在需炒熱氣氛時派上用場了。

「EMOTICAM」是一款結合表情符號可以拿來玩的拍照 App在拍照當下並不會知道自己到底做出了什麼表情只有在拍完照時才能知道。在免費版本中準備了八種不同情緒的 Emoji有開心的、生氣的、難過的、俏皮的、驚訝的……等玩家需依出現的表情符號做出對應的表情。若想要玩更多表情也可以考慮付費版本。

開始拍照時Emoji 會隨機打亂順序出現每一個表情符號出現後倒數 3 秒就會自動按下快門全數拍完一輪後就會成生一張九宮格大頭貼聚會時每個人都拍一輪或是一起合作輪流拍下不同表情都會蠻有趣的只有一個人自拍玩到無聊時也可以用不同的表情換個好心情唷！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： EMOTICAM

EMOTICAM 軟體語言： 德語, 英語

德語, 英語 開發人員： Cribster UG (haftungsbeschrankt)

Cribster UG (haftungsbeschrankt) 官方網站： http://www.foldapps.com/

http://www.foldapps.com/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 9.1 以上

iOS 9.1 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「EMOTICAM」即可下載安裝或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

使用方法：

第1步 在程式主畫面中的八個表情待號就是等一下要拍的點擊下方的按鈕後先調整鏡頭確認自己的頭有出現在圓圈範圍中對準後就儘量不要移動然後再按下方的按鈕準備開始拍照囉！

第2步 接著那八個表情符號就會隨機出現每個出現都有 3 秒的準備時間倒數結束就會按下快門。

第3步 八張照片都拍完後九宮格照片就會從上面緩慢的洗出來真的很慢。想加快或想玩更多不同的表情可以考慮購買完整版。照片洗出後就會自動儲存到相簿中也可以點擊右下角的「SHARE」分享出去。