「Field Day」玩起來有點硬的迷你農場經營遊戲（iPhone, iPad）

「Field Day」是一款擁有可愛 3D 畫風但玩起有點硬的迷你農場經營遊戲玩家被迫從退休的叔叔與阿姨手中接下了農場，

就此展開了農家生活。透過種植農作物、完成訂單、賺錢並擴充農地來讓農場更加活絡。

每種植一種農作物就需要耗費一些時間最簡單的「紅蘿蔔」只需要數秒的時間就能成長但隨著農作物的種類不同需要的時間將越來越漫長而且這個農場沒有倉庫可以使用只能透過完成「特殊訂單」來提升每塊農地的產量若遇到多樣化的訂單內容很可能就會需要等待較長的種植時間甚至可能會因為沒有多餘的種植空間而必須捨棄一些訂單或是存量較少的農地。

而農地的開拓難度也蠻高的每新增一塊農地需要的金額成長率超高第一塊地是免費的第二塊只需 5 枚金幣第三塊增加為 35 枚第五塊就爆增到 490 枚第六塊更過份了 2100 枚想知道第七塊嗎？玩到我都不想面對了竟然要 9000 枚但是完成訂單賺的錢並不多而且還需要等待收成的時間讓整個遊戲的進程玩起來相當的緩慢還是我的資質駑鈍！？

玩到一個程度時就可以開始僱用工人但需支付 2 片「幸運草」才能在 30 分鐘內加快種植的速度幫助是很有限的。總之它是一款頗有難度的經營遊戲但並不是說要花多少的腦力而是比較需要有耐心來玩雖然玩起來不是那麼舒爽但也激發起了我的挑戰慾想要看看這款遊戲能玩到什麼程度是否有點自虐的傾向？XD 有興趣的朋友也歡迎加入唷！

繼續閱讀

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Field Day

Field Day 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Everywear Games Oy

Everywear Games Oy 官方網站： https://everyweargames.com/games/field-day/

https://everyweargames.com/games/field-day/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 11.0 以上

iOS 11.0 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Field Day」即可下載安裝或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

遊戲畫面：

第一次進入農場先到右下角收封信吧！這信是想退休的叔叔阿姨寫的反正就是他們倆要退休去遊山玩水就把農場放給你經營還先跟你說了務農是很辛苦的原本我以為他們只是說說沒想到是真的很辛苦呢！（甩汗）

那麼話不多說就先點擊左下角的「農地」種個紅蘿蔔吧！玩家的起始資金只有 4 枚金幣每一株紅蘿蔔要 2 枚。

等作物種植的時間可以到「卡車」看看有什麼訂單。每賣一個紅蘿蔔可以賺 8 枚金幣也是挺不錯。當紅蘿蔔生成後就可以點擊訂單把它賣掉。

完成訂單後就會再進來一張新訂單為了可以賣掉更多我們得來增加農地才行點擊「鏟子」會顯示新增農地需要多少費用金幣夠的話就可以點擊新增。

畫面往左滑可以進到小鎮裡小鎮中有個服務台點入可關閉遊戲音樂與音效如果有什麼其它的疑問也可以點入「I have a question」查看問與答。

當小鎮的商店有提出「特殊訂單」時可以在畫面邊邊看到小頭像隨著頭像的引導找到商店後就可以點擊「Yes!」接單麵包店的老闆需要小麥只要完成訂單就能解鎖新的農作物囉！

特殊訂單會列在最上方完成就能再點擊右下角展開信件獲得獎勵。

有時完成特殊訂單可增加每個農作物的產量雖然特殊訂單沒有錢可以賺但都有機會解鎖新的農作物或增加產量。

如果現有的農作物存量無法供應任何的訂單也沒有多餘的農地可以種植時就可以選擇刪除存量較低的農地或刪除一些訂單。

當遊戲進行到一個程度時就可以僱用工人但工人需支付「幸運草」才會工作「幸運草」則是隨機會出現在畫面右下角可遇不可求。只要 2 片「幸運草」就能換取 30 分鐘的加速成長時間雖然時間不長但還是加減有些幫助啦～

玩到後來除了農作物以外還可以種一些可愛的動物唷！其實蠻令人期待的但真的玩得好慢啊～～～～～