Blend Editor 多種重曝創意主題，動動手指就能創造夢幻的合成照！（iPhone, iPad）

雙重曝光是一種蠻有趣的攝影技巧透過將兩個影像重疊產生出一種神祕又夢幻的視覺效果對一般人來說，

沒有專業的設備也沒有相關的攝影技巧大概很難玩出這樣的照片。不過透過一些照片編輯 App倒是可以讓我們輕鬆的做出類似的效果。

「Blend Editor」就是一款簡單好操作不需特殊技巧就能製作出雙重曝光的照片而且其除了提供「經典」模式可由使用者自行加入想要的照片來製作外還準備了另外 7 套精選的主題包含高樓大廈、天空、星空、藝術、風景、懸浮與文字這些精選主題有提供內建的配圖可使用可更激發你的重曝創意哦！但免費版本僅開放經典與高樓大廈可使用。

使用方式真的很簡單只要選入兩張喜歡的照片再調整融合的效果與程度最後就能將照片保存到相簿或進行分享。融合的效果有十多種可選擇雖然簡單也能玩出各種令人驚豔的奇妙組合唷！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Blend Editor

Blend Editor 軟體語言： 俄文、德語、法文、簡體中文、繁體中文、英語、西班牙文

俄文、德語、法文、簡體中文、繁體中文、英語、西班牙文 開發人員： JIANCAI HE

JIANCAI HE 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 8.0 以上

iOS 8.0 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Blend Editor」即可下載安裝或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

使用方法：

第1步 開啟程式後可看到下方有一些重曝主題可選擇經典與高樓大廈可免費使用。

第2步 先以「經典」模式來示範。點擊下方的「＋」可分別選入兩張喜歡的照片。手動調整想要使用的影像範圍比例預設為「1:1」也可以選擇使用「原始比例」接著再按「下一步」。

第3步 接著再將另一張照片也選入後就可以看到如右圖的融合效果。可分別點擊調整照片要擺放的位置與大小中間的「雙箭頭」可交換兩張照片的圖層順序。調整完後再點擊右上角的「下一步」。

第4步 拖曳調整桿可調整融合程度下方則可切換不同的融合效果。

第5步 最後按下「分享」就能選擇保存或特定的分享方式。

第6步 如果選擇其它的重曝主題則會提供一些內建的美圖可使用但仍然可由相簿選取自己的照片來做搭配唷！