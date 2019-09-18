節奏感特訓！「BEET」挑戰度超高的手指擊鼓遊戲（iPhone, iPad）

你的節奏感好嗎？「BEET」是一款用手指擊鼓來考驗節奏感的遊戲先聽一段鼓聲節奏後必須依樣畫葫蘆的敲擊出來，

只差一點點就會無法拿到滿星關卡難度會一路向上提高絕對讓你玩到懷疑人生！

目前有超過 200 個關卡會先開放第一個主題包共 16 關讓玩家試試水溫每關最高可拿到 3 顆星取得 40 顆才能解鎖第二個主題包這也代表玩家每關都至少要拿到 2~3 顆星相信我那真的不容易！（還是本人的程度太差！？）（掩面泣）

每個主題包有不同的節奏速度也會隨著關卡的提升逐步增加鼓的數量如果你能通過第一個主題包的挑戰將可以更往節奏王的目標邁進！開發者有提到最好使用有線耳機或是直接用手機擴音避免使用無線耳機可能會因延遲而讓遊戲更加困難唷！現在就來測試看看你的節奏感吧！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： BEET – Drum Machine Game

BEET – Drum Machine Game 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Coda Labs Incorporated

Coda Labs Incorporated 官方網站： http://codalabs.io/

http://codalabs.io/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 11.0 以上

iOS 11.0 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「BEET」即可下載安裝或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

遊戲畫面：

遊戲一開始會有一些前導的說明點擊下方的按鈕一路看到最後按下「THANKS?」就可以正式進入關卡列表。

從第一個「BEET PACK」主題包開始節奏速度是 100只有 2×2 的鼓數難度最簡單！進入關卡後會先播放一次題目節奏接著再由玩家敲擊一次然後依精準度來評分給星。如果想再聽一次可點擊右上角的「LISTEN」。

在上方會用「－」來表示這關有幾個節奏點越多當然困難度就越高了。大概就是從 10 關之後就讓人無法輕易挑戰了啊～～～目前努力了很久也只收集到 36 顆星真的無法分享下一個主題包的畫面給大家就留給各位節奏達人們來挑戰吧！