Circular Profile Picture 簡單快速製作獨特的圓形頭像

有發現嗎？許多社群平台都會將個人頭像自動裁切成圓形圖案也許是因為圓形會讓照片看起來更加獨特？如果你也想讓自己的照片變成圓形或是想讓自己的頭像比別人更出色，

可以利用「Circular Profile Picture」這個線上免費服務來處理。

它是一款可以快速製作圓形頭像的線上服務操作極為簡單只需丟入照片調整顯示位置與大小接著網站會隨機加上漸層外框你也可以選擇粗框或是將漸層顏色覆蓋在頭像之上最後就可以直接儲存下來使用。

網站在電腦或手機上皆可操作離線也可用所有編輯動作都在電腦或手機端上完成不需任何的設計底子任何人都能輕鬆製作出圓形頭像唷！

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網站名稱： Circular Profile Picture

Circular Profile Picture 網站網址：https://www.timelinecoverbanner.com/circular-profile-picture/#the-app

網頁畫面：

開啟網頁後先點擊編輯器的任一處再點擊下方的「相機」圖示從電腦或手機中選入想要製作的照片。

接著可使用下方左右箭頭旋轉方向再使用調整桿拖曳調整影像大小在手機上也可以直接用兩指斜拉縮放。搞定位置後點擊右上角的「V」。

在上方有三種漸層模式可選擇細框、粗框與覆蓋。點擊右上角的「魔法棒」則可變換不同的漸層配色。

選定後就可以點擊「DOWNLOAD」將圓形頭像下載到電腦或手機中使用。

下載回來的頭像為 500×500 的 JPG 圖檔可直接使用到各大社群平台唷！