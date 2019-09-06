「FasterChrome」網頁瀏覽加速器，平均快 235 毫秒！（Chrome 擴充套件）

網頁開啟速度的快慢通常會受到網速、電腦效能所影響但在這兩者不變的狀況下是否能再提升速度呢？答案是有的！

「FasterChrome」是一個 Google Chrome 瀏覽器的外掛程式，

主要的功能就是要來加快使用者從「網址連結」開啟網頁的速度它所使用的方法不是要去強制關閉什麼不常用、不重要的功能元件而是透過「預載網頁」的方式來進行。

那麼它是怎麼做到的呢？開發者在程式說明中有提到一般使用者在將滑鼠移到連結上方時平均會經過 300 毫秒才會真正點下連結開啟網頁而「FasterChrome」則會在偵測到滑鼠停留在連結上 65 毫秒時就開始預先加載網頁內容所以當你真正按下連結時就會感覺網頁開啟的速度快了一點點囉！

雖然真的只有快一咪咪但對於工作上經常會使用到 Google Chrome 的人來說累積下來還是會有感的。有興趣的朋友可以試試看。

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： FasterChrome

FasterChrome 軟體版本： 1.0

1.0 軟體語言： 英文、法文

英文、法文 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 檔案大小： 12.73KiB

12.73KiB 系統支援： 此為 Google Chrome 瀏覽器專用擴充套件（下載 Google Chrome）

此為 Google Chrome 瀏覽器專用擴充套件（下載 Google Chrome） 軟體下載 ：用 Google Chrome 瀏覽器開啟「這個」網頁點一下右上角的「加到 Chrome」按鈕即可將程式安裝到電腦中。

使用方法：

第1步 開啟下載頁面點擊「加到 Chrome」將程式下載並安裝到瀏覽器上。

第2步 安裝後就可以在網址列右側看到一個「閃電」圖示「紅色」表示在目前網頁中有偵測到連結若沒有連結則會呈現「灰色」。不用做任何的設定程式會自動作業。

第3步 如果有疑惑自己點個連結真的會花 300 毫秒嗎？可以點這裡到開發者的網站上找到「Test your clicking speed」按鈕給它按下去就可以在右側看到你的點擊速度。測試過不管多刻意的快速點擊都還是會超過 100 毫秒所以程式在滑鼠停留在連結上 65 毫秒時就預載網頁內容還是會比你真正按下連結的速度快一咪咪哦！