有想過在二次元世界的自己會變成什麼樣子呢？來「Selfie2Anime」就能知道！

在動漫世界裡的人物基本上都有著不太合常理的大眼睛與錐子臉你是否曾幻想過，

若有一天自己變成二次元看起來會是什麼樣子呢？

有國外網友開發了一個名為「Selfie2Anime」的網站只要上傳自己的正面照片就可以透過機器學習技術（machine learning techniques）與生成對抗網絡（GAN）來進行轉換用你的照片生成一張動漫風格的角色頭像。頭像生成的速度很快但無法直接在網站上下載需透過 Email 的方式來取得如果不想透漏自己常用的 Email就可考慮用拋棄式的電子信箱來收信哦！

不過測試了六張的照片感覺轉換的成功率並不高六張照片中真的有完美轉換的只有二張其它不是失敗的很明顯就是可能頭上多了一顆眼睛或有其它五官上的瑕疵。雖然轉換成功率偏低但有轉成功的話效果其實挺不錯的耶！有興趣的話建議多嘗試幾張照片總會有成功的時候！

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使用方法：

第1步 開啟網頁後點擊「Upload a Selfie」上傳一張正面照片。

第2步 接著利用選取框儘可能只框選出臉的範圍然後按下「TURN ME INTO ANIME！」。

第3步 最後輸入你的 Email 後按下「UPLOAD」過一下下就可以去信箱中收取轉換後的動漫頭像囉！

第4步 在信箱中收到後就可以利用滑鼠右鍵「另存圖檔」的方式儲存下來。

接下來給大家看看各種失敗與成功的對照圖。這網站轉出來的動漫頭像要不就很成功、要不就很失敗超兩極的啊！先來看看各種的失敗雖然大致的感覺有出來但頭上多一顆眼睛真的不行啊！！

接著是成功與好可怕的失敗的對比！XD