有些人說的話，連鬼都不敢聽！快來「2019 鬼話超渡 Online」誦經淨化一下！

鬼雖然可怕但有些人做出來的事比鬼還可怕！有些話說出來甚至連鬼都聽不下去比祂們還需要被超渡一下，

「2019 鬼話超渡 Online」因此而生這是由台灣一家新型態創意公司《不來梅創意》所推出的趣味網站雖然看起來搞怪意味濃但不得不說設計的還真是認真有興趣的朋友可以一起加入來幫各種鬼話超渡一下吧！

網站收錄的鬼話以政治人物出產的居多不針對特定政黨因為無論是哪個政黨總有會鬼話連篇的人存在每句鬼話除了用文字呈現外也會播放出每句鬼話的真實音檔背景則是法師誦經的聲音聽說他們真的請了法師來念經錄下來的整體的音質都相當不錯真的有種在超渡法會的感覺。

如果你也想加入超渡鬼話的行列可以輸入暱稱後選擇最想要超渡的三句鬼話就能一起參加超渡在今年農曆七月鬼門關之前讓我們一起做功德、積福報為台灣祈福、為世界和平而努力、以征服宇宙為目標吧！（咦？）

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網站名稱： 2019 鬼話超渡 Online

2019 鬼話超渡 Online 網站網址：https://ghostfestival2019.bremen.tw

網站畫面：

開啟網站後點擊「法會報到」。

進入超渡畫面後就會開始播放法師誦經的聲音需要被超渡的鬼話會一一從下方推出並播放音檔。

若你也想加入超渡鬼話的行列可點擊右下角選擇「我要超渡」。

接著可輸入暱稱或用匿名的方式也可以然後在下方的鬼話中最多選擇三句即可按下「開始超渡」加入。

然後就可以在下方跟上方看到自己的暱稱與選擇要超渡的鬼話囉！