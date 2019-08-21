星戰迷必備！「InstaSaber」把紙捲變光劍，滿足當絕地武士的願望！（iPhone, iPad）

看過星際大戰電影的朋友大多都會想成為一名絕地武士吧！若能擁有一把光劍整個人生都完整了。雖然巿面上可以買到所謂的光劍，

但都不是真的靠光所形成的劍體只能說它是一個長形的造型手電筒吧！XD

在國外就有位星戰迷結合了 AR 技術設計出「InstaSaber」這款 App只要利用 A4 紙捲成細長圓筒當作劍炳就能在鏡頭前把它變成真的會發光的光劍搭配音效後還真的有那麼一點拿著光劍的感覺哦！

程式支援三種模式除了前後鏡頭兩種模式外也可選擇對著鏡子來使用可以拍照或是長按錄影感覺真的很微妙啊～免費版本只能使用綠色的光劍並拍攝最長 15 秒的影片若想改變光劍的顏色或是錄製更長的時間可再考慮付費解鎖完整版。想了解實際的效果可參考下方開發者所拍攝的影片。

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： InstaSaber

InstaSaber 軟體語言： 英文

英文 開發人員： 2020CV Inc.

2020CV Inc. 官方網站： http://instasaber.com/

http://instasaber.com/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 11.2 以上

iOS 11.2 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「InstaSaber」即可下載安裝或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

操作畫面：

想要使用「InstaSaber」需同意給予下方三種權限包含相機、麥克風與相簿的存取權限。接著即可看到導覽說明準備一張 A4 紙然後像下方的說明圖一樣捲成大概兩指寬的圓筒可以用膠帶黏貼固定。

手機的鏡頭要與紙筒的距離大約 60 公分才會有比較好的效果如果手不夠長的話可以改用前鏡頭或鏡子模式。

拿紙筒時儘可能的拿在中間的位置然後讓紙筒可以保持在螢幕下方紅色的區塊中環境的光線以間接照明為佳。萬事具備後就可以點擊螢幕來開啟光劍啦！

再次點擊即可關閉光劍最後看完教學後按下「Done」就可以進入正式的拍攝畫面了。

單擊下方的「快門鍵」可拍照長按則可錄影免費版本最長可錄 15 秒。拍照或錄影後即可選擇是否要儲存或刪除點擊右下角的按鈕則可分享。