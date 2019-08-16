FlexClip 線上影片製作工具，大量模板、影片、音樂、字型素材任你用！

「FlexClip」是一款很不錯的線上影片製作工具對於預算不足或是對影片編輯軟體不熟悉的朋友來說是一個很得力的好幫手！除了可完全免費使用外還能匯出 1080p 的高畫質影片，

整個相當佛心。

在網站上有提供多主題的影片模板無論是想要製作行銷影片、教學影片、宣傳活動、婚禮影片或是小朋友的成長影片……等都可以找到主題相符的模板直接套用修改當然也可以選擇從零開始自己親手編製。

尤其當手邊只努力生出了文案卻缺少影片或照片、音樂等素材時「FlexClip」的龐大素材庫將可以提供更大的幫助直接從素材庫中剪取適合的影像畫面再搭配文字或錄製旁白就能輕鬆的製作出需要的影片檔而且整個編輯的過程都不會有太過困難的操作可說是相當夢幻的影片製作工具需要的朋友可以來試著用用看。

下方這個影片就是利用「FlexClip」所製作出來的除了文字之外所有的影像與音樂皆是從素材庫取得可依需求剪輯需要的片段長度文字也能隨意控制出現的時間與位置製作起來算是蠻得心應手的操作雖然不難但第一次使用的話還是得要有稍微摸索一下的心理準備哦！

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使用方法：

第1步 要在 FlexClip 上製作影片必須先進行註冊點擊網頁右上角的「Sign Up – Free」即可選擇使用 FB、Google 帳號登入或是用 Email 進行註冊。

第2步 註冊登入後就可以點擊「Create New」開始製作影片。

第3步 接著你可以從網頁中選取適合的主題模板再依需求進行編輯即可。或也可以點擊右側的「Start From Scratch」從零開始製作。

第4步 可以選擇從素材庫中加入適合的影片或是上傳自己的影像檔在影片下方還可選擇錄製旁白哦！

第5步 在素材庫中可用關鍵字搜尋影片。

第6步 找到想要的影片後可拖曳調整需要的段落然後按下「Use Video」。

第7步 再點擊下方列表中的「+」來加入其它的影片或背景。

第8步 在影片左側有許多的文字模板可以選用有些還帶有動態效果雙擊影片上的文字即可修改內容也可依需求變換不同的字型、調整顏色、排列方式、出現的時間……等。

第9步 也可以從音樂素材庫中加入各種的背景配樂。

第10步 有需要的話可加入 Watermark 浮水印能調整位置、大小與透明度。

第11步 完成後點擊右上角的「Export Video」選擇想要的解析度後再次按下「Export Video」。

第12步 接著等待影片匯出完成後即可將影片檔案儲存到電腦當中。