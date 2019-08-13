[限時免費] Grid Wallpaper 用色塊桌布管理桌面，找 App 更快速！（iPhone, iPad）

不知道大家有沒有這種感覺雖然手機桌面可以用資料夾來管理 App無論是將常用的歸納在一起，

或是將同類型的 App 放在一個資料夾中都還是經常會有找不到 App 的時候這除了可能是 App 數量太多外桌布的複雜程度也會有所影響。

若是拋棄放置美麗桌布的機會改用色塊桌布來區分管理 App 的話對於找到需要的 App 應該會相對有效率哦！「Grid Wallpaper」就是一款可以自製色塊桌布的工具程式。其將桌布分割成 4×7 共 28 格最上方的狀態列則是自成一格可依需求分別填入不同的顏色。

顏色的選擇性相當多每一個主色系都有由深至淺多種色階可選用你可依桌面 App 擺放的位置來填入不同的色塊例如把常用的社交 App放置在顯眼的紅色區塊；拍照、修圖的 App 放在淡藍色區塊；工作用的 App 則放在灰色區塊……等利用顏色來分類可以更容易記憶擺放的位置！有興趣的朋友可以試試。

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Grid Wallpaper

Grid Wallpaper 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Batbayar Batbaatar

Batbayar Batbaatar 官方網站： https://www.batbayar.mn/

https://www.batbayar.mn/ 軟體性質： 限時免費超過指定日期後將調回原價

系統支援： iOS 11.0 以上

iOS 11.0 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Grid Wallpaper」即可下載安裝或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

使用方法：

第1步 開啟程式後可先點擊「Top」選擇頂端狀態列的顏色調色盤中有相當多的顏色可以選擇。

第2步 接著再點入「Grid」選擇其它的色塊顏色一一填入在想要的位置中。分配好所有格子的顏色後點擊「Save」儲存。

第3步 打開「相簿」找到儲存的色塊桌布後點擊分享按鈕選擇「作為背景圖片」。

第4步 接下來這個步驟很重要必須縮放調整一下桌布的位置才能對齊桌面的 App 圖示位置（如右圖）。

第5步 放置美麗照片的桌布與用色塊製成的桌布相比色塊桌布是不是看起來更清晰了呢？