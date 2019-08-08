來地圖上聊聊天吧！「Mspot」新型態聊天室，全台灣東南西北任你聊！（iPhone, Android）

在手機上的交友 App 百百款現在竟然還能在地圖上找人聊天是不是很新奇呢？「Mspot」就是一款可以讓大家在地圖上聊天的新型態社交 App，

使用 Facebook 連結登入後就能快速加入地圖聊天的行列囉！

整個台灣地圖就是你的聊天室你可以看看周圍的人都在聊些什麼也可以將地圖縮小東南西北四處找人聊聊天除了可以抒發心情、練肖威外也可以發問問題無論是午餐不知道吃什麼？假日要去哪裡玩？該不該跟她/他告白？大大小小的事全都可以聊。

不過在地圖上直接標示出所在位置是不是覺得有點曝露了自己的行蹤呢？別擔心「Mspot」有提供「模糊定位」功能只要打開它每次發文聊天時就會隨機變換不同的定位點不用怕會被肉搜發問時還能自由選擇要在哪個角落問問題例如計劃到南投玩就可以跑到南投問問當地的朋友有沒有什麼”巷子內”才知道的祕境或是在地美食感覺是不是超好玩的呢？

但由於是新推出的聊天服務目前加入的人感覺不太多全台灣的聊天熱區大概就是集中在雙北巿如果覺得這個聊天方式很有趣不妨可以拉朋友、鄰居一起來玩這個地圖聊天室才會越來越熱鬧唷！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Mspot

Mspot 軟體語言： 繁體中文

繁體中文 開發人員： Mspot

Mspot 官方網站： https://www.mspotapp.net/

https://www.mspotapp.net/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 10.0 以上 / Android 5.0 以上版本

iOS 10.0 以上 / Android 5.0 以上版本 網路需求： 必須連接網路使用

必須連接網路使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

操作畫面：

開啟程式後都會自動定位在目前的所在位置如果想看看哪裡聊天的人比較多可以點擊右上角的「鈴噹」M 小編就會帶你過去囉！

在地圖上可以看到頭像與發文內容點擊就可以進行留言哦！再次點擊發文內容則可查看其他人的留言。

用兩指縮小地圖也可以看到更多聊天或發問的訊息！

如果看完也想加入聊天或是想發問問題的話可點擊右下角的黃色按鈕不過必須先登入才能開始發文哦！

發文時可選擇是要純聊天還是問問題若選擇「發問」可再點擊地圖選擇特定的發問地點。可輸入地址或地點關鍵字搜尋或是直接拖動地圖來設定發問地點。

如果希望可以使用模糊定位可點擊左上角的頭像進入個人資訊設定在「安全設定」裡就可以啟用「模糊定位」囉！每次發文時都會隨機模糊位置。另外若想要變更頭像或名稱則可以點入第一項進行修改。