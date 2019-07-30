「勁爆高爾夫紙牌」任務型紙牌接龍遊戲，玩起來更有趣！（Android）

紙牌接龍是很經典而且耐玩的遊戲不過只有單純的依序收牌是否漸漸讓你感到無趣呢？也許可以來嘗試看看這款名為「勁爆高爾夫紙牌」的接龍遊戲！

它屬於任務型的紙牌接龍每個關卡都會給玩家一些任務條件，

達成才能並獲得星星任務有時是需要達到多少分數有時是需要一定的連擊數或連擊時不能點擊某種花色的紙牌有時甚至嚴格要求不能犯任何的錯誤所以可不能太放鬆的玩哦！

接龍的玩法是需將紙牌以高 1 點或低 1 點的方式收集若遇到 K 則可接 Q 或 A反之 A 可接 2 或 K。每個關卡都需經過三回合最終的目標都是需將牌桌上的紙牌全數清除才能過關。

除了靠玩家的收牌技術外在遊戲裡也有提供相當多不同功能的特殊牌可幫助玩家快速清除大量的紙牌或是隨機打亂紙牌的順序……等來提高過關的機會。不過要注意的是每次闖關都需花費一顆愛心成功過關時愛心會返還但若失敗則會被扣除5 顆愛心用完就需待時間才能自動回補囉！喜歡紙牌遊戲的朋友可以一起來玩看看哦！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 勁爆高爾夫紙牌 Solitaire Blast

勁爆高爾夫紙牌 Solitaire Blast 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Big Fish Games, Inc

Big Fish Games, Inc 官方網站： https://www.bigfishgames.com/

https://www.bigfishgames.com/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 7.0 以上 / Android 4.0 以上版本

iOS 7.0 以上 / Android 4.0 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

一開啟就會直接進入遊戲教學收牌的規則就是依下方的牌面為準可收高 1 點或低 1 點的牌例如下圖下方的牌是 2就可以收 3 或 A。

接著就按這個規則將牌桌上的紙牌都收完即可完成關卡的第一回合。

在左下角會標示出目前的回合數完成三回合才能過關。

基本上每個關卡都要清空才能過關不過會陸續加上其它的過關任務初期的都很簡單皆是要求分數要達某個程度後面才會開始加入一些稍有挑戰性的任務例如需連續收牌 6 張或是不能犯任何的錯誤。

在關卡中也會暗藏一些特殊牌可以一口氣橫向或直向清除紙牌或是炸掉周圍的紙牌。

當遇到沒牌可接的時候可以從下方水桶中取出一張新的牌有時候也可獲得特殊牌可以打亂桌上剩餘紙牌的順序或是清除一張指定的牌……等玩法相當有趣喜歡紙牌遊戲的朋友千萬不要錯過哦！