對發票，用說的！「統一發票兌獎」快幫長輩裝一下！（Android）

對統一發票的方式百百種也有超多好用的對獎 App 可以使用可是對視力比較不好的人來說，

要一個數字一個數字的核對真的吃力也會對到心很累。不過「統一發票兌獎」要讓你用＂說＂的就能對發票而且可以大幅減少手動操作的機會。

它的使用方式很簡單只要按下一個按鈕就能開始念出發票號碼的末 3 碼透過語音轉文字的方式程式即會自動對獎並會以語音回饋是否中獎如果沒中的話就可以繼續念出下一組數字。若有中獎也會透過語音通知此時就可以再次念出完整的 8 位數字確認是否有更高額的獎金。

而除了用念的對獎方式外程式也有提供掃描對獎的功能這樣對電子發票就更方便了。不過測試時掃描功能無法正常使用會一直提示手機內沒有安裝條碼掃描器但我是有安裝的不確定是手機問題還是程式問題有興趣的朋友也可以測試看看哦！

雖然用念的對獎還是會需要看發票上的數字但不需在統一發票中獎號碼之間來回核對感覺的確輕鬆許多而且操作簡單蠻適合長輩來使用各位 U 好的子女們可以參考看看。

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下面是開發者提供的影片可看看對獎的實際操作過程。個人測試時語音辨識速度比影片要更快一些。

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 統一發票兌獎(掃描,口念)

統一發票兌獎(掃描,口念) 軟體語言： 繁體中文

繁體中文 開發人員： Abula Studio

Abula Studio 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 4.4 以上版本

Android 4.4 以上版本 網路需求： 必須連接網路使用

必須連接網路使用 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店搜尋「口念」即可下載安裝或「按這裡」從網頁遠端安裝。

使用方法：

第1步 開啟程式後會自動更新中獎碼號接著點擊「用念的」就會出現語音辨識的功能此時就可直接念出發票的末 3 碼。

第2步 如果念出的號碼沒中就會顯示「xxx 沒中」也會同步播放語音所以不用特別去看螢幕。如果沒中則會自動再出現語音辨識畫面可接續對獎不需再點任何按鈕。

第3步 若念出的末 3 碼有中獎就會顯示如左圖因為每次都會核對兩期的中獎號碼所以此時需確認對獎月份是否正確並可再次點擊「用念的」念出完整的 8 位數字確認是否有更高額的獎金。