【PTT Uncovered】查 IP 的好工具，讓 PTT 網軍、公關帳號現身

由於 PTT 上的人多、訊息量大加上許多領域的菁英與意見領袖常常在此出沒多年來成為大眾媒體挖消息、抄新聞的重要據點。

但也因為 PTT 上可以匿名發文的優勢，

許多有心人士刻意使用多個不同帳號來發文、自吹自擂甚至自導自演炒作話題輕微一點的發業配、洗廣告嚴重一點的散佈謠言往往讓人難以明辨真偽甚至危害他人生命財產的安全。

有鑑於此PTT 管理階層陸續採取一些措施來因應也在某些問題較嚴重的版面直接顯示發文者的 IP 位址與所在國別讓其他使用者可以有些基本訊息作判斷。

如果你覺得這樣還不夠可以參考另外一個網站「發現PTT」透過帳號名稱、IP位址與發文紀錄來查看哪些帳號可能與其他帳號有關聯又哪些帳號喜歡用國外的跳板 IP 來發文或回文找出同一個 IP 用不同帳號發表高度相似的文章與言論… 這些可能就是所謂的「網軍」或公關公司的帳號可以搜集一下他的發文、推文紀錄進一步做研判。

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不過要注意的是IP 位址不一定是唯一判斷標準因為很多人家裡的 ADSL 或光纖網路用的是會跳號的動態IP有可能下一次上網時 IP 位址又不一樣了而且可能不同帳號會在不同時間點使用到同一個動態 IP甚至如果有人用了同一個 VPN 服務那個位在海外當作跳板用的 IP 位址也有可能是一樣的。所以需要其他資訊與更多經驗來做綜合研判千萬不要隨便拿個 IP 就胡亂指控唷～

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