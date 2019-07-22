DrawPad 免費繪圖軟體、圖案編輯設計工具（Win, Mac）

想用順手一點的繪圖軟體來做圖卻還不到 Photoshop 那麼專業、複雜的程度可以試試看 DrawPad Graphic Editor 這個相當不錯的免費繪圖軟體。

DrawPad 是以簡單易上手的原則來設計，

所有工具都以圖示的方式顯示在視窗最上方包含各類鉛筆、麥克筆、鋼筆、噴槍…等多種筆刷與圖形繪製工具可快速裁切、縮放與翻轉畫面與圖示並整合了數百種漂亮且多樣化的美工圖案可即時下載使用。

除此之外DrawPad 還透過 Template Wizard 的方式內建了多種設計範本讓我們直接套用包含生日賀卡、橫幅廣告、名片、街頭傳單、信件、LOGO設計、菜單與報紙刊物…等選取後直接打字、改一下配色就能馬上列印輸出相當方便。

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唯一遺憾是目前 DrawPad Graphic Editor 還沒有繁體中文介面還好操作方法都跟其他類似軟體差不多多用幾次、熟練就沒問題了。

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： DrawPad Graphic Editor

DrawPad Graphic Editor 軟體版本： 5.23

5.23 軟體語言： 英文

英文 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 檔案大小： 5.23 MB

5.23 MB 系統支援： Windows, macOS

Windows, macOS 官方網站： NCH Software

NCH Software 軟體下載： 下載

操作介面

開啟 DrawPad 軟體後可點「New Project」繪製新圖案或點「Template Wizard」選取設計範本來用。

繪圖介面…

有相當多美工圖案可點選、使用。

「Template Wizard」裡面的範本…

點選方框、輸入文字再改一下配色不管是廣告傳單或名片都可以快速搞定。