[限時免費] 免解鎖手機可直接查看的週行事曆～Week Calendar Widget Pro（iPhone, iPad）

越來越多人習慣用手機行事曆來管理工作、生活中各種大大小小的行程但是每次要查看行事曆都還得再打開主程式才能查是不是感覺有點麻煩呢？限時免費中的「Week Calendar Widget Pro」可讓使用者將行事曆放入通知中心，

免解鎖手機就能直接查看內容好方便！

它還提供了超細節的個人化設定你可以依使用習慣來調整要顯示的天數最多 7 天、最少 2 天還可手動切換顯示單日行程透過左右箭頭的調整無論要查看過去、現在還是未來的事件都沒問題。

點擊行事曆上的事件可連結開啟行事曆 App 進行編輯整體的外觀尺寸、時間格式……等顯示方式皆有細項可做設定。最重要的是它便利的查閱方式可大幅減少查看行事曆的步驟需要的朋友可趁限免下載來使用看看哦！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Week Calendar Widget Pro

Week Calendar Widget Pro 軟體語言： 德語、簡體中文、英語、西班牙文

德語、簡體中文、英語、西班牙文 開發人員： Crater Tech LLC

Crater Tech LLC 官方網站： https://cratertechllc.com/

https://cratertechllc.com/ 軟體性質： 限時免費超過指定日期後將調回原價

系統支援： iOS 9.0 以上

iOS 9.0 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Week Calendar Widget Pro」即可下載安裝或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

使用方法：

第1步 下載後開啟程式可看到非常多的個人化設定包含要顯示的行事曆內容、行事曆的相關顯示設定（例如一週的第一天、顯示天數等）、外觀設定……等皆可依個人喜好來做調整。

第2步 在通知中心加入「Cal widget」點擊「顯示更多」就能看到整個週行事曆囉！

第3步 經過個人化的調整我把「當日」設為第一日這樣每次查看就能獲得最新的行程。透過左右上角的箭頭可切換上下一週的行程內容點擊上方的日期則可切換成「單日」行事曆。

第4步 點擊單一事件可查看詳細的內容點擊右上角的箭頭可連結開啟行事曆 App。