[限時免費]「易剪」簡單好用的錄音編輯工具

說到錄音功能其實 iPhone 原生的語音備忘錄就已經很簡單好用了除了可以錄音外，

透過編輯也可在需要的時間點插入新的錄音檔或是將不需要的段落進行剪輯但若你希望在簡單好用的原則下可以有更多調整功能的話就可以來參考一下「易剪」這款 App。

它的介面相當簡潔按下錄音鍵後即可輕鬆錄製還能依據錄音的場所或目的加入各種空間效果或是合唱效果讓聲音聽起來更加完美。而它所提供的編輯功能除了基本的剪輯外也同樣可在指定的時間點加入新的錄音甚至可加入從 iTunes 音樂庫、iCloud Drive、相簿中的影片或從網路上導入的各種音檔再進行編輯。

編輯完成後可保存成 M4A、AAC、MP3、WAV 或是 AIFC 格式也可以直接透過各種方式將音檔分享出去。除了 iPhone、iPad 可下載使用外擁有 Apple Watch 的朋友也可以直接使用手錶來錄音或遙控 iPhone 執行錄音動作。無論是日常做為錄音筆使用或是想自製手機鈴聲、剪輯各種音檔它都能有不錯的表現哦！

繼續閱讀

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 易剪 – 錄音剪輯音效處理神器

易剪 – 錄音剪輯音效處理神器 軟體語言： 繁體中文,英文……等

繁體中文,英文……等 開發人員： li longgang

li longgang 官方網站： http://www.iruomu.com/

http://www.iruomu.com/ 軟體性質： 限時免費超過指定日期後將調回原價

系統支援： iOS 10.0 以上

iOS 10.0 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「易剪」即可下載安裝或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

操作畫面：

點擊下方的紅色「錄音鍵」就可以開始錄音。在錄音時可點擊「暫停」再次點擊則可接續錄音。按下「完成」即會中止錄音。有需要的話可點入「Fx」就能依需求加入各種的聲音效果。

在列表中點擊音檔即可播放內容點擊「編輯」就能針對內容來修剪或加入新的音檔。

「剪輯」方式：使用上下時間條上的「藍點」可分別標示起點與終點再按下「剪刀」即可將標示的範圍刪除。

「插入錄音」方式：將黃色的標線移動至想要插入新錄音的時間點再按下方的紅色「錄音鍵」就能直接加入新的錄音。

「插入其它音檔來源」方式：一樣將黃色標線移動至指定時間點後點擊「＋」就能選擇音檔來源加入想要的聲音內容。

還可以使用下方的調整工具來加入各種的效果包含空間效果、合唱效果、增益、變調、降噪……等。

完成編輯後可點擊「保存」選擇想要的檔案格式來儲存音檔或是點擊右上角的按鈕將音檔直接分享出去。