百萬張免費圖庫「Piqsels」下載無限量，可商用、超多尺寸、免註冊

免費圖庫絕對是多多益善尤其是像「Piqsels」這樣採 CC0 授權的更是得快快收藏起來即使現在的你用不到，

也難保未來不會需要一整個就是有收集有保佑的概念。

「Piqsels」是一個提供多語言介面的圖庫網站目前已有超過百萬張的圖庫量可以讓大家免費下載而且個人與商業用途皆可圖片的品質都相當不錯哦！除了可下載原尺寸圖檔外也可自訂需要的圖片長寬再下載甚至可針對使用目的來選擇適當的尺寸提供包含各種電腦桌布尺寸比例、iPhone/iPad 的各種型號與 Android 手機都可以找到對應的桌布尺寸來下載圖片。

找圖的方式一開始只能靠關鍵字來搜尋但是點開一張圖片後就可以再從這張圖片的關鍵字去延伸找到更多相關的圖片。搜尋時還可以設定需要的圖片最小的長寬尺寸就能更加精準的搜尋需要的圖片囉！

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網站畫面：

開啟網站後直接輸入關鍵字就能搜尋相關的圖片。如果沒有什麼搜尋目標只想欣賞美圖的話也可移動到網頁下方就能隨機看到一大堆的圖片囉！

關鍵字搜尋後就會列出相關的圖片列表在右上角還可以設定最小尺寸輸入長與寬後就能進行篩選。

點入喜歡的圖片就可以在右側點擊下載原始尺寸或是自訂想要的圖片長寬後再下載。

往下拉可看到更多與此圖片相關的關鍵字也有更多其它特定的尺寸可以下載。

儲存圖片後下方也會提供一些類似的圖片供你參考。