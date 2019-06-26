「YoPuppet」與 AR 虛擬手偶，一起拍出有趣的影片！（iPhone, iPad）

在陪小朋友玩演戲遊戲時是否總是覺得少了一個玩偶角色？此時只要打開「YoPuppet」就可以在你張開手掌時自動套上一個可愛的手偶人物，

立即加入家庭大劇場演戲的行列哦！

「YoPuppet」是一款有趣的 AR 程式可在自動偵測手掌後套上所選擇的手偶角色而且就像真的手偶一樣動動手指就能讓手偶張開嘴巴點點頭或是搖搖頭透過按鈕可控制手偶的眼睛視線．也可以選用表情符號讓手偶做出各種有趣的表情或展現不同的情緒。

程式還有提供錄影的功能可在錄製後幫手偶角色變聲而最近新增的「Double Take」功能則可透過二次拍攝的方式分別錄製你與手偶的聲音創造有趣的對話影片哦！無論是陪小朋友玩或是自己用來拍攝影片都很不錯有興趣的朋友快一起下載來試試吧！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： YoPuppet

YoPuppet 軟體語言： 英文

英文 開發人員： 2020CV Inc.

2020CV Inc. 官方網站： http://yopuppet.com/

http://yopuppet.com/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 11.2 以上（支援的裝置型號詳見 App Store 中的說明）

iOS 11.2 以上（支援的裝置型號詳見 App Store 中的說明） 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「YoPuppet」即可下載安裝或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

使用方法：

第1步 初次使用需先給予必要的權限最後點擊「Finish」即可正式進入使用。

第2步 接著可以選擇喜歡的手偶角色有很多可以選每週還會更新呢！點擊「Let’s Go!」就可以準備開始跟手偶演戲囉！

第3步 開始時需將手舉起讓鏡頭拍到偵測到手後就會自動定位手指、手掌與手臂的位置。確認「紅圈」有在大姆指的位置即可按下「Yes」。

第4步 接著剛剛選擇的角色就會套在你的手上把手比出一個 C 的形狀將食指與大姆指碰在一起開合就能讓手偶打開嘴巴哦！

第5步 按著下方的「表情符號」可以拖曳選擇不同的表情手偶也會有各種的情緒變換。

第6步 按著下方的「眼睛」拖曳可控制手偶的眼睛視線。另一邊的「手臂」圖示可切換使用左手或右手不過左手就要再重新偵測一次。

第7步 點擊下方的紅色按鈕即可開始錄製影片有長度的限制。錄製後可在下方調整手偶聲音的高底再選擇儲存或分享。

第8步 在下方切換成「Double Take」模式就可以在左上角切換使用前後鏡頭來拍攝一樣點擊下方的紅色按鈕可開始錄製第 1 段的影片沒有長度限制再按一次紅色按鈕可停止錄影接著會進入第 2 段影片的錄製。

第9步 在第 2 段的畫面右上角可看到自己的手而手偶則會出現在主畫面中可拖曳調整手偶的大小來配合整體的畫面都 OK 後就可以按下紅色按鈕進行錄製。錄好後一樣可以調整手偶的聲音但第 1 段所錄製的聲音則會保留原音只要兩段影片的時間差配合的好就能創造出人與手偶在對話的感覺也可以一起唱歌哦！