2016/5/20 更新：軟體版本更新至 v0.99.1 最新版，建議下載、更新為最新版。

ClamWin是一套開放原始碼的免費軟體，可在公司、學校與一般個人的電腦裡面免費安裝使用。除了Windows系統專用的版本之外，另外還有給Linux與其他系統安裝使用的ClamAV版本，一樣都是免費的防毒軟體。如果你覺得目前所使用的防毒軟體還不夠讓你安心的話，可以下載ClamWin免費防毒軟體來用。

注意！ClamWin防毒軟體並不具備「即時病毒監控」功能，也就是說，他不會監控你正在執行或存取的檔案是否內含可疑的病毒或惡意程式，必須我們自己手動按掃描檔案才會進行病毒偵測。所以這樣的軟體適合拿來當作「第二套」防毒軟體，第一套必須有即時監控功能，第二套則用來手動掃描可疑的檔案，當作另一道防線。

雖然ClamWin沒有即時病毒監控的功能，不過還是可以設定定期掃描，讓我們針對比較重要的系統資料夾或安裝作業系統的「C槽」與比較常使用到的文件夾、個人資料等，做一天一次或幾天一次的病毒掃描工作，盡量在病毒入侵的初期避免危害持續擴大。

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：ClamWin

軟體版本：0.99.1

軟體語言：英文

軟體性質：免費軟體（GNU GPL授權）

檔案大小：115 MB

系統支援：Windows 98/ME/2000/XP/2003/Vista/Windows 7/8

官方網站：http://www.clamwin.com/

軟體下載：按這裡

另外，如果遇到一些可疑的檔案，我們也可直接上傳給ClamWin做分析，上傳頁面：http://cgi.clamav.net/sendvirus.cgi

軟體操作介面：

第1步 下面是ClamWin的軟體主畫面，安裝好之後就長這樣，超級精簡的。如果你要掃描病毒的話，請點選磁碟機或資料夾，然後再按〔Scan〕按鈕。

第2步 下面這是各按鈕的功能，平常時候除了要掃描記憶體或資料之外，病毒碼也會自動更新，不需要我們手動去按。

第3步 如果你需要設定讓ClamWin自動掃描電腦中的檔案，可以依序按下〔Tools〕→【Preferences】，再去〔Scheduled Scans〕頁面中新增定期掃毒的排程，以後就讓他自動幫系統資料夾或常用資料夾做病毒篩選工作，不用我們再費心去處理。

第4步 當我們在檔案上按一下滑鼠右鍵，右鍵選單會出現【Scan with ClamWin Free Antivirus】的選項，方便讓我們隨時掃描可疑檔案或資料夾。