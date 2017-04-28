2017/4/29 更新：軟體版本更新至 v7.1.3.0 最新版。

Auslogics這家公司號稱他的使命是加速Windows電腦速度，而最近也推出了新版的「Auslogics Disk Defrag」免費硬碟重組軟體，雖然Windows中也內建了磁碟重組功能，不過可能是習慣人云亦云的說MS的壞話，常常會覺得有重組跟沒重組都差不多慢（也不知道是心理因素還是真的沒啥用...）。如果你在Windows內建的磁碟重組功能之外，還想試試看其他「高效能」硬碟重組軟體的話，可以試試看這個免費的「Auslogics Disk Defrag」硬碟重組軟體。

一般情形下，電腦為了讓儲存資料到硬碟時的速度加快一點，通常都不會很整齊的將資料依照順序、整齊的排列在硬碟中（雖然我們看起來都是放在同一個資料夾），而是散亂的分佈著。當硬碟中的資料太過散亂的話，電腦要取用檔案時就得多花一些時間來搜尋與讀取。

如果想要讓電腦讀取資料的速度再快一點的話，就必須常常重組硬碟中的資料，幫我們將常用的檔案放在硬碟儲存區塊中比較容易被找到、比較連續的位置中。

以下這套「Auslogics Disk Defrag」也是類似的功能，當然這套軟體也跟其他硬碟重組軟體一樣，都是號稱重組速度快、執行效果好。實際執行後的感覺是有快一些些，不過也有可能因為原本的電腦還不夠亂，重組前跟重組後的並沒有快很多很多的感覺，如果大家覺得Windows內建的磁碟重組軟體不能讓你滿意的話，也可以下載這個免費重組軟體來試試看。

軟體名稱：Auslogics Disk Defrag

軟體版本：7.1.3.0

軟體語言：英文版

軟體性質：免費軟體

檔案大小：8.01 MB

系統支援：Windows XP/2003/Vista/Win7/Windows 8/Win 10（32/64-bit）

官方網站：http://www.auslogics.com/

軟體下載：按這裡

用Auslogics Disk Defrag來重組你的硬碟

第1步 安裝好並啟動軟體之後，我們可以先在中間選單中點選你要重組的磁碟機，如「C:\ 」，然後再按一下〔下一步〕即可開始重組硬碟C。

第2步 如圖，畫面中會以各種顏色標示目前硬碟重組的進度，其中紅色的「fragmented」是表示資料破碎區，可透過硬碟重組來加快檔案存取速度。藍色的「defragmented」是已經重組過的最佳化區塊。

圖示說明： fragmented：破碎區塊，未重整的區塊。 defragmented：重整、最佳化過。 allocated space：未分析過的區塊 MFT：NTFS檔案系統的主要文件表，目前本軟體不支援MFT重組 free space：未使用空間

第3步 重組完後，最後會顯示個簡單的報表，我們可以從「Fragmentation Before」跟「Fragmentation After」看出重組前後的差異，重組完後可再用用看電腦運作速度有沒啥改善。以後記得要常常重組「比較常存取資料的磁碟機」，對於資料讀寫速度多少會有點幫助。