Pexels 免費圖庫、超多美圖下載

之前曾介紹過「Pixabay」這個線上圖庫，提供超多的圖片素材可免費下載，不過雖然其擁有龐大的素材庫，在使用關鍵字搜尋時，總是覺得好像差那麼一點，在搜尋結果中經常會出現並不是很符合需求的圖片，不知道各位有沒有類似的感覺呢？但那也不是什麼大問題，，

只是如果可以更快找到需要的素材，就能有效縮短作業的時間了。

「Pexels」也是一個提供高解析度的免費線上圖庫，其所提供的圖片數量也許不及「Pixabay」那麼多，但是它提供給使用者的分類與搜尋結果是更加精準的，例如同樣以「friend」做為關鍵字搜尋，想要找尋與「朋友」相關的情境圖，在「Pixabay」可能會找出一大堆貓咪或狗狗的圖片，當然不可否認的寵物的確是人類的好朋友，但我更想要的是人與人之間的那種友情啊！（遠目）

相對的在「Pexels」中搜尋「friend」就能找到許多符合需求的圖片素材，不過兩者搜尋出來的圖片風格不太相同，建議都可以加入收藏以便不時之需唷！「Pexels」所提供的圖片也皆為 CC0 授權，無論個人或商業目的皆可使用，但若照片中有包含可清楚辨識的人臉，就需注意使用目的，這部份可在網站的 License 頁面中查看詳情。

網站畫面：

開啟網站可直接輸入關鍵字搜尋，或是在搜尋欄下方也有列出一些熱門的關鍵字，點入最右側的「more」可開啟更多關鍵字列表。