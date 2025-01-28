USB Block 禁用並監控 USB/光碟/網路，拒絕竊密、資料外洩

2025/1/28 更新： 軟體版本更新至 v1.8.1 最新版。

電腦竊密或盜用的機會很多很多，最好的方法就是不要連網、不要讓其他人接觸、摸到你的電腦，但這不切實際，如果是在開放或半開放空間，已經加上複雜一點的密碼保護，但偶爾還是會被登入使用，那還可以用什麼方法來避免檔案被偷走或資料盜用呢？

如果有這方面需求，，

可以安裝 USB Block 這個小軟體，透過禁用 USB 隨身碟、記憶卡或 CD、DVD、磁碟機、外接設備甚至網路連線…等管道，讓電腦裡的檔案無法複製出來，每次只要有人插入 USB 或光碟片，就會跳出一個要你輸入密碼的提示，只有輸入正確密碼的人才能使用。

而 USB Block 不只禁用 USB 等外接裝置而已，還能紀錄什麼時候有人插了隨身碟、記憶卡或光碟片，隨時查核電腦是不是有什麼未經授權的異常操作，儘快找出可疑的行為與人員。

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： USB Block

USB Block 軟體版本： 1.8.1

1.8.1 軟體語言： 英文

英文 軟體性質： 試用版

試用版 檔案大小： 5.17 MB

5.17 MB 系統支援： Windows XP/Vista/7/8/10/11

Windows XP/Vista/7/8/10/11 官方網站： NewsoftWares

NewsoftWares 軟體下載： Download 下載

使用方法：

第1步 將 USB Block 軟體安裝好、啟動之後，首先會要我們設定好一個授權密碼，每次開啟 USB Block 軟體或插入 USB、光碟片的時候，都會跳出來問你是否要允許使用該裝置，只要輸入正確密碼就可以正常使用。請設定複雜一點的密碼，然後務必牢記。



第2步 接著在「Control Center」分頁中我們可以分別勾選要禁用哪些裝置，如任何 USB 外接磁碟或記憶卡、禁用軟碟機/光碟機、禁用網路存取、禁用未經許可的非本機系統磁碟分割區或其他儲存分割…等。只要勾選，就可以禁用。



第3步 「Detailed Summary」分頁會顯示一個簡單的訊息外洩控管現況，哪些被禁用了、哪些裝置曾經存取過… 等訊息都會顯示在上面。



第4步 當你禁用了 USB，然後有人拿了隨身碟插進電腦時，桌面右下角會跳出一個視窗要我們輸入密碼，如果沒有輸入正確密碼就無法正常使用。

如果要將某個隨身碟設定為特許正常使用的裝置，可以在輸入密碼後勾選「Remember (Add to Authorize List)」再按「Authorize」按鈕，以後該磁碟插入電腦就可以直接使用，不會被擋掉。