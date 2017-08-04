想每天都閱讀一點英文讀物，但不知道該怎麼挑選，或是容易發懶的話，利用像「每日一句學英文」或是本篇的「英語學堂」每天都會固定更新一句名言、電影佳句或是有意思的句子，搭配一張圖片及中文翻譯，可以每天學到一點新的單字及句子，又不會有像閱讀文章或是背單字那樣死板板的感覺。

「每日一句學英文」與「英語學堂」兩者其實相當類似，不過在功能上是有些微差異的，兩者都有附發音，前者可整句發音並可調整讀速．單字解說是由程式自動挑選，提供單字發音與詞性解說並有生字簿可將陌生的單字標記起來日後再多複習，喜歡的句子也能加入最愛，分享時只可用文字分享。

後者的單字也是由程式預先挑出，但除了單字的發音與解說外，有附上許多的例句可參考，沒有生字簿的設計，但不錯的句子可也加入書籤，分享時是利用圖片加上中文翻譯或英文字製作成圖文來傳送，感覺更有意境。

另外「英語學堂」還多了隨機功能，可亂數挑選一則名句，當想多看一些的時候，就能利用這個功能來隨機挑選更多英文名句，若覺得文字過小還有多級數可調整字體大小。

簡單來說，「每日一句學英文」的學習優勢就是可整句發音並能調整讀速及有生字簿的設計；「英語學堂」的學習優勢則是有更多例句及可調整字體大小，在單字的挑選上比較精準。各位可看看哪個較符合自己的喜好再選擇下載，或是兩個都下載也 OK，多學一句也是挺好的哦！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 英語學堂 – 每日輕鬆學英文

英語學堂 – 每日輕鬆學英文 軟體語言： 繁體中文,英文

繁體中文,英文 開發人員： F5 Works

F5 Works 官方網站： https://www.f5.works/zh-TW/

https://www.f5.works/zh-TW/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 4.1 以上

Android 4.1 以上 網路需求： 必須連接網路使用

必須連接網路使用 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「英語學堂」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

操作畫面：

每天都會更新一則，雖未提供整句發音，但可點擊單字聽取發音。點擊「學士帽」可進一步查看字典。

點擊想要查詢的單字就能聽到發音，並可在下方看到中文釋義、詞性及例句。

若想多學幾句除了可以依序查看過去幾天的句子外，也可點擊「隨機」由程式亂數挑選名句，點擊下方的按鈕可再挑出更多哦！

看到喜歡的名句可用圖文的方式進行分享，將英文或中文放置在圖片上方或下方，再透過 Facebook、LINE……等方式分享出去。

有時也會出現電影佳句，閱讀起來更有 fu。

點開左側的選單，可切換到「最愛」查看加入書籤的名句。在「設置」裡可調整字體大小與介面語言。