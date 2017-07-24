「Hello English」是由印度人所開發的英語學習程式，但不用擔心會看不懂印度文，因為其支援多種語言介面，其中也包含中文。在開始使用前會先詢問你學習英語的目的，並經過二十題測驗進行分級，像是中翻英、克漏字……等，為每位使用者量身規劃最合適的課程內容。

每天都會幫使用者準備一些需要做的功課，包含閱讀文章、玩遊戲、學習新詞彙……等，透過學習測驗可以學到一些基礎的文法句型、動詞時態，測驗的題型多變且內容廣泛，反覆的練習就能逐漸熟記語法，而非用傳統死背硬記的方式，學習起來更有趣！

每天的功課在限定的時間內完成即可，想再多加練習的話，還有會話、文章、遊戲、影片、聽力……等六種練習方式可選擇，可加強英語聽說讀寫各方面的能力哦！不過有點可惜的是裡頭的發音全都是由 Google 小姐提供，少了真人發音的自然語調，另外雖然有內建字典的功能，不過都沒有深入的解釋，只有中文翻譯與發音，若想要了解更詳細的單字釋義，就需要搭配其它的英漢詞典使用了。



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Hello English: Learn English

Hello English: Learn English 軟體語言： 簡體中文等多種語言

簡體中文等多種語言 開發人員： Culture Alley

Culture Alley 官方網站： http://new.culturealley.com/

http://new.culturealley.com/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 9.2 以上 / Android 因裝置而異

iOS 9.2 以上 / Android 因裝置而異 網路需求： 不需網路即可使用（部份內容需連網使用）

不需網路即可使用（部份內容需連網使用） 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

操作畫面：

初次使用先選擇你要用什麼語言來學英語，我想其它應該完全看不懂，就用簡體中文來學習吧！接著選擇一個代表圖，並告訴程式你為什麼想要學英語（可複選），再輸入你的暱稱。

接下來會請你自評英文程度，是剛開始學英語還是有懂一點英語。這邊我選擇了「我懂一點英語」，接著就會經過 20 題測驗來進行分級。

題目多變，請仔細閱讀再做回答，這邊是沒有限時的，但需認真答題才能反應出最真實的程度哦！

測驗結束就會建議你從第幾個級別開始學習。每天就會依你的程度派發功課，在時間內完成即可。

每天跟著指定課程學習，就能慢慢提升你的英語力囉！

在學習過程很多時候都是透過測驗的方式在進行，答對即可進入下一題。

答錯時就會出現教學，反覆的練習就能熟記語法、時態…..等。

題型變化多端，可以從不同角度考驗使用者的英語能力！完成一個階段後就會公佈所獲得的金幣獎勵。

有時玩點小遊戲，可以轉換學習的緊張心情加添樂趣！

有時會請你閱讀一小篇文章，然後做些簡單的閱讀測驗。

當天的功課都做完後，還可以由上方切換查看所有課程或是進行額外的聽說讀寫練習哦！