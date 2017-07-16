當家裡有新生兒或是身體微恙的長輩需照顧時，通常都可能會有記錄生理需求的必要，以便能更清楚掌控身體的各種狀況。以往可能會使用紙筆或是手機記事 App 來做這件事，不過若在手忙腳亂時，很可能就會忘記發生的時間或甚至根本忘了記錄，如果你有這類型的需求，可以試試接下來要介紹的「TimeStamp」。

「TimeStamp」就是時間戳的意思，通常比較會運用在照片上，可記錄拍照的時間點。而這款 App 則是能讓你在需要時簡單、快速的按一下，就立即幫你先將發生的時間存下來，等狀況處理完畢後，可再補足文字記錄，也支援語音輸入能有效節省手動輸入文字的時間。

如果記錄的項目有固定的內容，例如新生兒可能需要記錄喝奶、換尿布……之類的時間點，程式有提供「Quick Text」功能，可將常用的項目先建立到預設字庫中，在需要記錄時，就可以直接選取字庫快速記錄發生的項目。另外也有桌面小工具可使用，可在桌面直接快速點擊記錄，在忙碌的照顧生活中它應該能成為你的好幫手哦！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： TimeStamp

TimeStamp 軟體語言： 中文, 英文……等

中文, 英文……等 開發人員： m_c8bit

m_c8bit 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 4.0 以上

Android 4.0 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「TimeStamp」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

使用方法：

第1步 初次使用先建立記錄名稱，如果有多筆記錄的需求，可分別建立不同的組別。建立後就可以使用下方的按鍵快速記錄時間。

第2步 先記下時間，之後有空時再點入新增文字記錄。可手動輸入、語音輸入或使用字庫預設的項目。

第3步 若你要記錄的事件有固定的項目，就可以由右上角進入「Quick Text」，點擊「加法」（翻譯有點可怕）可新增項目。

第4步 點擊主畫面左下方「麥克風」可直接語音快速記錄，右下方則可使用字庫記錄，點擊會展開字庫選項，點選項目即可完成記錄。

第5步 若你同時有兩個記錄對象，可展開左側選單，由下方的「＋」即可新增其它的記錄對象，直接點擊「STAMP」也可記錄時間。

第6步 在右側的選單中有「導出」的功能，可將記錄檔匯出為 .cvs, .xml, .txt……等檔案格式。

第7步 新增桌面小工具即可在桌面上快速記錄時間。（如何新增桌面小工具：可參考此篇）