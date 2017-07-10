接水管遊戲相信大多數人都曾玩過，將水從源頭到終點之間的水管連接起來，讓水可以順暢的流過就能過關，不過這類型的遊戲通常都是以水管做為主要造型，場景則多在下水道之類的地方，而這款「Aqueducts」則將場景搬到了郊外的水庫，玩家需將斷開的水道重新連結，好讓水能運送到城市中。
3D 立體的場景，搭配優美的配樂，玩起來感覺很療癒，而且難度不算太高，雖然每個關卡都有限制旋轉次數或是時間限制，但基本上只要謹慎的玩都能順利過關，限時關卡就不用管步數動作要快就對了！
目前關卡數只有 46 關，除了一開始的第一關是從水庫送水出來外，之後的每個關卡大部份都會承接上一關的終點再繼續接下去，仔細觀察的話，就會發現有趣的地方哦！這些水會可能會流過露天劇場、空中花園、澡堂、神廟……等地方，每個不同的場景都會因為水的滋潤而有美麗的變化，相當有趣！
▇ 軟體小檔案 ▇
- 軟體名稱：Aqueducts
- 軟體語言：英文
- 開發人員：uaJoyTech
- 軟體性質：免費軟體
- 系統支援：iOS 8.0 以上 / Android
- 網路需求：不需網路即可使用
- 軟體下載：iPhone 版本、Android 版本
遊戲畫面：
點擊水道即可旋轉方向，將水道成功連接起點與終點即可過關。在場景中的數字插牌就是剩餘的步數。
關卡地圖也是 3D 立體的設計，每次完成關卡都需手動點擊下一關哦！
玩到第四大關時會詢問是否想要贊助一下，有多種金額可選擇，當然也可以選擇最後的 0 元繼續免費玩，不過就會有廣告干擾囉！
關卡場景基本上都有連貫性，直到走到特定的目的地，過關後可以看到可愛的小動畫哦！
當場景中的數字插變成綠色的插牌，代表這個關卡是限時關，需在綠色的範圍全變不見之前，將水道成功接通才能過關。
關卡中的水道會有越來越多的變化，也會有出來混淆視聽的唷！請好好思考吧！