「哪個是吉田？」是個考驗邏輯力的小遊戲，雖然介面設計看起來無敵貧乏，音效、背景音就更不用提，根本超有古早味的風格，但是遊戲內容的設計卻頗能引人入勝，簡單好玩又有挑戰性！

這個遊戲最主要的目的就是要玩家從五個人之中找出＂吉田＂這位人兄，遊戲開頭還說「據說你們很了解吉田？」，我想很多玩家內心的 OS 應該都跟我一樣想問「吉田？哪位呀！」，不過這個不是重點，重點是玩到後來，你真的會越來越了解他啊！

每回合都有 10 次的機會透過畫面中所提供的特徵來找出吉田，畫面中的五個人長的都像火柴人的樣子，在特徵提示出現後，這五個人會開始做出不同的動作或是說出不同的話，玩家必須從中找出線索判斷哪個是吉田，10 題過去後，就會依所答對的題數與花費的時間評定你認識吉田的程度到哪裡。

一共有 7 種結局，每次玩的特徵提示都會有部份不同，所以不會玩膩的感覺，而且相同的提示出現越多次，越能讓你判斷誰才是吉田唷！至於要怎麼玩出所有的結局，開發者有提到得分與花費的時間都會影響結局，而時間是其中特別重要的影響因素，想認識吉田的，就來吧！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 哪個是吉田？

哪個是吉田？ 軟體語言： 簡體中文,英文, 日文……等

簡體中文,英文, 日文……等 開發人員： sk_Mine

sk_Mine 官方網站： http://sorakomi.com/

http://sorakomi.com/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 2.3 以上

Android 2.3 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「哪個是吉田」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

遊戲畫面：

哪個是吉田呢？點入「開始」接受挑戰吧！

要在這五個長的好像的人之中找出吉田。

第一個提示好像都是一樣的送分題，會介紹自己是吉田，所以上面那個自稱吉田的就是吉田了！（繞口令！）

點選你認為的吉田，正確即可過關，不正確的話，也是會繼續進行下一題啦！

接下來的提示就不一定每次都會一樣，有的不簡單耶，還需要會算算數才知道誰算的不對。XD

提示有很多種，都需要動動腦想一下哦！答題沒有時間限制，但會影響最後的評等。

十題答完後，就會依遊戲的表現評定等級並給予評語，第一次玩拿到 D 級應該是很正常的！

第二次玩就拿到 A 級啦！一共有 7 種結局，快一起來認識吉田吧！