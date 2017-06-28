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搭車也可以很優雅！「高捷到站查詢」自動顯示最近一站的到站時間（iPhone, Android）

印象中高雄捷運搭乘的人沒台北捷運這麼爆量，原因不外乎站點還不夠密集，如果在家或是目的地附近沒有捷運站，轉乘工具又不夠便利普遍的情況下，許多人都還是寧願開車或騎車出門，但無論如何相信還是有人會需要搭捷運的，即然要搭那就要搭的優雅自在囉！

出門前可以先用「高捷到站查詢」看一下離你最近的捷運站下一班車的到站時間，如果下一班來不及，還有下下班啊！最方便的是只要開啟 App 就會自動定位，打開就能立即查看，完全不用多餘的點擊動作，超快速！

如果想查看其它的站點，也可以透過地圖點擊其它站即可知道該站的到站時間，另外還能查詢各站的首末班車時間，有在搭高雄捷運的朋友可以參考看看。

▇ 軟體小檔案 ▇

 

操作畫面：

開啟程式就會自動定位顯示最近的捷運站資訊，包含下一班與下下班的到站時間。點擊到站資訊可查看該站的首末班車時間。

 

若欲查詢其它站點，可直接在地圖上點擊查看。下方的「首末班車時間」則可查詢所有站點的相關資訊。

 

 

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