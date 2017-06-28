印象中高雄捷運搭乘的人沒台北捷運這麼爆量，原因不外乎站點還不夠密集，如果在家或是目的地附近沒有捷運站，轉乘工具又不夠便利普遍的情況下，許多人都還是寧願開車或騎車出門，但無論如何相信還是有人會需要搭捷運的，即然要搭那就要搭的優雅自在囉！

出門前可以先用「高捷到站查詢」看一下離你最近的捷運站下一班車的到站時間，如果下一班來不及，還有下下班啊！最方便的是只要開啟 App 就會自動定位，打開就能立即查看，完全不用多餘的點擊動作，超快速！

如果想查看其它的站點，也可以透過地圖點擊其它站即可知道該站的到站時間，另外還能查詢各站的首末班車時間，有在搭高雄捷運的朋友可以參考看看。



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 高捷到站查詢

高捷到站查詢 軟體語言： 繁體中文

繁體中文 開發人員： Hyxen Technology

Hyxen Technology 官方網站： http://www.hyxen.com/index.php?lang=tw

http://www.hyxen.com/index.php?lang=tw 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 4.3 以上 / Android 3.2 以上

iOS 4.3 以上 / Android 3.2 以上 網路需求： 必須連接網路使用

必須連接網路使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

操作畫面：

開啟程式就會自動定位顯示最近的捷運站資訊，包含下一班與下下班的到站時間。點擊到站資訊可查看該站的首末班車時間。

若欲查詢其它站點，可直接在地圖上點擊查看。下方的「首末班車時間」則可查詢所有站點的相關資訊。